Трудовой стаж для оформления пенсии ВПЛ можно подтвердить двумя способами — разъяснение Сегодня 12:01 — Личные финансы

Трудовая книжка

Граждане, потерявшие документы во время оккупации или в результате боевых действий, могут подтвердить трудовой стаж через суд или с помощью показаний коллег.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

Подтверждение через свидетельские показания коллег

«Трудовой стаж, если документы были потеряны во время обстрела или в оккупации, можно будет подтвердить двумя способами. Стаж могут подтвердить бывшие сотрудники, которые предоставят показы в Пенсионный фонд. Для этого потребуются заявления от трех человек», — пояснил Цимбалюк.

Альтернатива — решение суда

«Если вообще нет свидетелей, то граждане могут подтвердить свой трудовой стаж через решение суда. Суд учитывает все обстоятельства и, как правило, становится на сторону человека, имеющего документы с предприятия, награды, выписки, справки и т. д. И это будет учтено как доказательство», — добавил народный депутат.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий подтверждать страховой стаж при отсутствии трудовой книжки. Соответствующий законопроект № 13705-д Верховная Рада приняла 9 апреля. Документ предусматривает усовершенствование механизмов подтверждения страхового стажа и упрощение процедур назначения и перерасчета пенсий для лиц, не имеющих необходимых документов. Речь идет, в частности, о случаях потери архивов, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий.

Также напомним , что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.

