Звонки за границу: «Киевстар» меняет условия некоторых тарифов Сегодня 09:12 — Личные финансы

Мобильный оператор «Киевстар» объявил об изменениях в тарифах, касающихся международных звонков. Обновления вступят в силу с 12 мая 2026 года и коснутся части абонентов подписки и пакетов «Все разом».

Больше стран для звонков без доплат

Согласно обновлениям, в тарифах, где предусмотрены минуты для международных звонков, расширяется перечень доступных направлений — с 12 мая их будет 19. В список входят, в частности, Польша, Германия, США, Италия, Франция, Канада и другие страны Европы и мира.

Обновление также затронут тарифы «Киевстар Комфорт» и «Киевстар Комфорт 2018» — раньше их минуты действовали только в пределах Украины.

В то же время в части тарифов прекращается действие льготных условий для звонков в Узбекистан, Израиль и Китай — в дальнейшем они будут тарифицироваться по стандартным условиям международной связи.

«Если вы подключили Світ чекає, что дублирует новые возможности тарифа, опция автоматически отключится. Теперь вы сможете использовать тарифные минуты и звонить в страны, для которых ранее использовали Світ чекає. Для других абонентов она будет продолжать работать в обычном режиме», — говорится в сообщении оператора.

Изменения в «Суперсилах» и минутах

Оператор просматривает дополнительные пакеты минут. В частности, опция «Суперсила 100 минут на другие сети и за границу» будет закрыта, а абонентам автоматически подключат «Суперсилу 300 минут на другие сети и за границу» с лучшим наполнением. Объем минут увеличится в три раза и будет действовать для звонков уже в 19 стран.

Для абонентов, у которых тариф содержит международные направления и пользователей «Суперсилы 100 минут на другие сети по Украине» и «300 минут по Украине», эти Суперсилы заменит «Суперсила 300 минут на другие сети и за границу».

Обновленные условия начнут действовать с момента следующей оплаты после 12 мая. Абонентов, которых касаются изменения, оператор известит дополнительно.

Что останется без изменений

Стоимость тарифов, условия звонков в пределах Украины и другие базовые параметры обслуживания остаются прежними. Изменения относятся только к направлениям международных звонков и объему минут.

Ранее мы сообщали , что Антимонопольный комитет Украины предоставил строгие рекомендации крупнейшим мобильным операторам — Vodafone Украина, lifecell и Киевстар. Речь идет о требовании прекратить распространение неточной информации о «безлимитном интернете», который на самом деле не является фактически безлимитным.

