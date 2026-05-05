0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как подготовиться к возможным атакам на объекты водоснабжения — советы специалиста

Личные финансы
30
россия в этом году сместит фокус своих атак по энергетике на объекты водоснабжения
россия в этом году сместит фокус своих атак по энергетике на объекты водоснабжения
В 2026 году в информационном пространстве периодически появляется информация о возможном смещении россией фокуса атак с энергетической инфраструктуры на объекты водоснабжения. Такие данные озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на разведку. В то же время, даже в случае атак спрогнозировать продолжительность отсутствия водоснабжения сложно, поскольку это зависит от города и характера повреждений.
Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира.
Он отметил, что коллапс водопроводной системы не происходит мгновенно.
«Вероятно, будет определенное время, чтобы подготовиться и сделать запас технической воды. Однако в случае поражения водоснабжения может отсутствовать в течение дней или даже недель», — объяснил Артем Шира.
Место для вашей рекламы
Канализационная система прекращает работу только при полной остановке потока воды.
При перебоях с водоснабжением объем стоков существенно уменьшится, однако система продолжит функционировать. Это означает, что оснований для дополнительного беспокойства пока нет.

Какой запас воды необходим

Эксперт разделяет запасы воды на две категории: для технических нужд и питья.
Он не рекомендует накапливать значительные объемы технической воды, поскольку после возможных ударов еще некоторое время остается возможность ее набрать.
В то же время запас питьевой воды должен составлять не менее 2−3 литра в сутки на одного человека. Общий рекомендуемый объем от 5 до 10 литров на человека.
Питьевую воду следует хранить в закрытой таре и в темном месте.

Как правильно хранить питьевую воду

При формировании запасов важно использовать не водопроводную воду. Рекомендуется покупать бутылку или набирать ее в специализированных пунктах очищенной воды.
Емкости для хранения должны быть чистыми и герметично закрытыми во избежание попадания воздуха и загрязнений. Также тару не следует оставлять под прямыми солнечными лучами.
При отсутствии запасов следует заранее определить альтернативные источники воды: бюветы, скважины или природные источники, не зависящие от централизованного водоснабжения.
По материалам:
Громадське радіо
Коммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems