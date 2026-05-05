В 2026 году в информационном пространстве периодически появляется информация о возможном смещении россией фокуса атак с энергетической инфраструктуры на объекты водоснабжения. Такие данные озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на разведку. В то же время, даже в случае атак спрогнозировать продолжительность отсутствия водоснабжения сложно, поскольку это зависит от города и характера повреждений.
Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира.
Он отметил, что коллапс водопроводной системы не происходит мгновенно.
«Вероятно, будет определенное время, чтобы подготовиться и сделать запас технической воды. Однако в случае поражения водоснабжения может отсутствовать в течение дней или даже недель», — объяснил Артем Шира.