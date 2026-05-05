Как подготовиться к возможным атакам на объекты водоснабжения — советы специалиста Сегодня 20:04 — Личные финансы

россия в этом году сместит фокус своих атак по энергетике на объекты водоснабжения

В 2026 году в информационном пространстве периодически появляется информация о возможном смещении россией фокуса атак с энергетической инфраструктуры на объекты водоснабжения. Такие данные озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на разведку. В то же время, даже в случае атак спрогнозировать продолжительность отсутствия водоснабжения сложно, поскольку это зависит от города и характера повреждений.

Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира.

Он отметил, что коллапс водопроводной системы не происходит мгновенно.

«Вероятно, будет определенное время, чтобы подготовиться и сделать запас технической воды. Однако в случае поражения водоснабжения может отсутствовать в течение дней или даже недель», — объяснил Артем Шира.

Канализационная система прекращает работу только при полной остановке потока воды.

При перебоях с водоснабжением объем стоков существенно уменьшится, однако система продолжит функционировать. Это означает, что оснований для дополнительного беспокойства пока нет.

Какой запас воды необходим

Эксперт разделяет запасы воды на две категории: для технических нужд и питья.

Он не рекомендует накапливать значительные объемы технической воды, поскольку после возможных ударов еще некоторое время остается возможность ее набрать.

В то же время запас питьевой воды должен составлять не менее 2−3 литра в сутки на одного человека. Общий рекомендуемый объем от 5 до 10 литров на человека.

Питьевую воду следует хранить в закрытой таре и в темном месте.

Как правильно хранить питьевую воду

При формировании запасов важно использовать не водопроводную воду. Рекомендуется покупать бутылку или набирать ее в специализированных пунктах очищенной воды.

Емкости для хранения должны быть чистыми и герметично закрытыми во избежание попадания воздуха и загрязнений. Также тару не следует оставлять под прямыми солнечными лучами.

При отсутствии запасов следует заранее определить альтернативные источники воды: бюветы, скважины или природные источники, не зависящие от централизованного водоснабжения.

Громадське радіо По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.