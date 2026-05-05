В Украине хотят усилить контроль за бронированием

Сегодня 15:02

Рада обсуждает изменения в бронировании и отсрочках

В Украине могут пересмотреть подходы к бронированию военнообязанных мужчин, а также к предоставлению отсрочек от мобилизации.

Об этом в интервью «Телеграфу» заявил народный депутат Юрий Здебский.

Проверка бронирований и отсрочек

По словам депутата, часть мужчин действительно выполняет важные функции на критически важных предприятиях. В то же время, по его оценке, есть случаи необоснованного бронирования.

По его словам, вопрос скорее не в самом бронировании, а в подходе к нему.

Отдельное внимание, по словам Здебского, следует уделить отсрочкам.

«Конечно, нужно пересмотреть бронирование. Пока на этой теме много спекуляций, но есть и вопросы к отсрочкам. У нас студентами становятся в 50, и в 40 лет», — говорит нардеп.

Он подчеркнул, что нужно думать и менять подходы, создавать четкие правила, отслеживать бронирование и отсрочки, а для этого необходимо создать соответствующий контролирующий орган.

Кто должен сохранить бронирование

По его мнению, забронированными должны остаться работники критической инфраструктуры, сельскохозяйственного сектора и аграрии, они важны для функционирования страны в условиях войны.

Напомним, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает изменить подход к бронированию: бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию. «Компания, которой требуется сохранение определенного специалиста, могла бы обеспечить рекрутинг нескольких человек — например, трех, пяти или даже десяти — которые добровольно согласятся служить в армии», — пояснил Вениславский. Подробно о его предложении Finance.ua рассказывает по ссылке

Также мы писали , что количество забронированных работников в Украине за последний год выросло примерно на треть. В начале 2026 года речь шла о около 1,3 млн человек против примерно 1 млн раньше. В то же время, официальной детализированной статистики по отраслям и регионам в открытом доступе нет.

