Цены на кофе: эксперты прогнозируют новое подорожание

Мировой рынок кофе остается нестабильным, а цены показывают резкие колебания. Эксперты прогнозируют новое подорожание, которое уже скоро почувствуют и украинские потребители, пишет agronews.ua .

Ученый Института аграрной экономики Богдан Духницкий рассказал, что ценовая ситуация на мировом рынке кофе в последние месяцы очень изменчивая. По информации Всемирной организации кофе (ICO), в конце апреля 2026 года средняя индикативная цена кофе достигла 2,75 доллара США/фунт.

Эти показатели почти на 3% превышают значение февраля этого года. Впрочем, еще в декабре 2025 года она составила 3,05 доллара США/фунт. Следовательно, можно говорить об общем снижении стоимости кофе на международных рынках с начала 2026 года.

С другой стороны, ныне определяющим фактором являются военные действия на Ближнем Востоке и продолжение блокирования Ормузского пролива, что влечет за собой повышение цен на нефть и продукты ее переработки. Поэтому увеличиваются расходы на перевозку кофе, которые закладываются непосредственными производителями и дистрибьюторами в конечную цену для потребителей.

Также эксперты рынка выражают не очень оптимистичные прогнозы относительно будущего урожая кофе и экспорта его Бразилией, который выступает крупнейшим производителем этого продукта в мире.

Как следствие, предполагается удорожание кофе в ближайшее время.

«Украина полностью зависит от закупок кофе из-за рубежа, поэтому указанные тенденции будут определять ценовую картину на отечественном рынке. Следует дополнительно учитывать и риски, которые испытывают специализированные компании-импортеры в результате продолжающейся вооруженной агрессии россии на территории нашего государства», — отмечает ученый.

По словам Богдана Духницкого, с начала этого года фиксируется незначительное удорожание кофе в Украине. В декабре 2025 года Индекс Эспрессо равен 41,52 гривны, тогда как в апреле 2026 года он поднялся до 44,72 гривны (+8%). Исходя из этого, есть основания спрогнозировать очередное незначительное удорожание кофе в Украине, которое в мае 2026 года может составить 1−3%.

Основной фактор роста — дефицит в Бразилии — крупнейшем производителе арабики. Активные поставки в начале сезона привели к уменьшению запасов. У компании Comexim Ltda. прогнозируют сокращение производства арабики и робусты в 2025—2026 маркетинговом году.

Основной фактор роста — дефицит в Бразилии — крупнейшем производителе арабики. Активные поставки в начале сезона привели к уменьшению запасов. У компании Comexim Ltda. прогнозируют сокращение производства арабики и робусты в 2025—2026 маркетинговом году.

