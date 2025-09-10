«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
Львовская областная прокуратура разоблачила руководителя центрального органа государственной власти и руководителя областного уровня, организовавших схему поборов с подчиненных.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, они ежемесячно требовали от работников деньги за увеличение премий, а в случае отказа угрожали ее безосновательным уменьшением.
Поскольку учреждение имеет широкую филиальную сеть, к реализации схемы привлекли еще пятерых начальников районных отделов. Они должны были находить среди подчиненных тех, кто согласится отдавать часть премии под давлением угрозы ее сокращения.
Непосредственным сбором и накоплением средств занимался руководитель областного филиала. Часть оставлял себе, а остальные отправлял своему руководителю в Киеве. Для конспирации деньги маскировали в коробках с кофе с логотипом «Кава зі Львова».
Задокументировано, что всего за несколько месяцев служащие получили от подчиненных более 75 тысяч гривен.
Руководители учреждения поставлены в известность о подозрениях. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
