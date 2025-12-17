0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен

Криминал
28
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры объявлено подозрение заместителю главного инженера одного из столичных университетов по факту пособничества в завладении деньгами университета, выделенными на ремонт укрытия в общежитиях учебного заведения.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, в мае 2023 года между одним из столичных университетов и подрядной организацией было заключено 2 договора на текущий ремонт укрытий в общежитиях.
Заместитель главного инженера, достоверно зная, что объемы и стоимость строительных работ материалов, указанных в актах приемки выполненных строительных работ, завышены, а часть работ вообще не выполнены, подписал указанные акты.
В частности, в укрытии одного из общежитий не выполнили шпатлевку и покраску стен, не установлены унитаз и сантехника, не провели еще ряд работ. Несмотря на это, на счета подрядной организации перечислили деньги за эти работы, чем университету причинен ущерб более чем на 1,2 млн гривен.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно как пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, в крупных размерах.
Также в дальнейшем будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц университета и руководителям подрядной организации.
Досудебное расследование процессуального руководства Киевской городской прокуратуры проводят следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве, при оперативном сопровождении СБУ.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems