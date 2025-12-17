На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен Сегодня 16:12 — Криминал

На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры объявлено подозрение заместителю главного инженера одного из столичных университетов по факту пособничества в завладении деньгами университета, выделенными на ремонт укрытия в общежитиях учебного заведения.

Киевская городская прокуратура. Об этом сообщает

По данным следствия, в мае 2023 года между одним из столичных университетов и подрядной организацией было заключено 2 договора на текущий ремонт укрытий в общежитиях.

Заместитель главного инженера, достоверно зная, что объемы и стоимость строительных работ материалов, указанных в актах приемки выполненных строительных работ, завышены, а часть работ вообще не выполнены, подписал указанные акты.

В частности, в укрытии одного из общежитий не выполнили шпатлевку и покраску стен, не установлены унитаз и сантехника, не провели еще ряд работ. Несмотря на это, на счета подрядной организации перечислили деньги за эти работы, чем университету причинен ущерб более чем на 1,2 млн гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно как пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, в крупных размерах.

Также в дальнейшем будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц университета и руководителям подрядной организации.

Досудебное расследование процессуального руководства Киевской городской прокуратуры проводят следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве, при оперативном сопровождении СБУ.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.