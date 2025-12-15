Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов Сегодня 20:36 — Криминал

Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов

В Украине разоблачили конвертационный центр, через который «отмывали» средства, украденные с государственных заказов в оборонной отрасли. В результате такой коррупционной схемы было легализовано более 500 млн гривен.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Как работала схема

На выделенные бюджетные средства частное предприятие должно было ремонтировать и обслуживать военную технику Вооруженных Сил Украины.

Оно перечисляло значительные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний.

Формально эти платежи подавались как закупка запчастей или выполнение работ, однако фактически были направлены на присвоение средств организаторами преступной схемы.

эти платежи подавались как закупка запчастей или выполнение работ, однако были средств организаторами преступной схемы. Следователи установили, что деньги переводились на счета фиктивных предприятий, где их быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.

Что известно о мошенниках

Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР, поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила награду «Учитель россии». Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица выдуманы.

По заключению аналитического исследования Государственной налоговой службы Украины, операции по формальной закупке запчастей через такие компании на сумму почти 600 млн. грн. содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте также Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн

Полицейские провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписка, детализирующие работу конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Кроме того, изъяты три премиальных автомобиля.

Ответственность за преступление

Три участника схемы — руководитель конвертационного центра, соорганизатор, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтер группы — уведомлены о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Идет досудебное расследование по фактам завладения бюджетными средствами, их легализации, злоупотребления служебным положением и служебного подлога. Полиция устанавливает полную цепочку лиц, причастных к противоправной схеме, а также определяет объем нанесенного государству ущерба.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.