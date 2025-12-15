0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов

Криминал
18
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
В Украине разоблачили конвертационный центр, через который «отмывали» средства, украденные с государственных заказов в оборонной отрасли. В результате такой коррупционной схемы было легализовано более 500 млн гривен.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Как работала схема

  • На выделенные бюджетные средства частное предприятие должно было ремонтировать и обслуживать военную технику Вооруженных Сил Украины.
  • Оно перечисляло значительные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний.
  • Формально эти платежи подавались как закупка запчастей или выполнение работ, однако фактически были направлены на присвоение средств организаторами преступной схемы.
  • Следователи установили, что деньги переводились на счета фиктивных предприятий, где их быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.

Что известно о мошенниках

Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР, поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила награду «Учитель россии». Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица выдуманы.
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
По заключению аналитического исследования Государственной налоговой службы Украины, операции по формальной закупке запчастей через такие компании на сумму почти 600 млн. грн. содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте также
Полицейские провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписка, детализирующие работу конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Кроме того, изъяты три премиальных автомобиля.
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов

Ответственность за преступление

Три участника схемы — руководитель конвертационного центра, соорганизатор, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтер группы — уведомлены о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Идет досудебное расследование по фактам завладения бюджетными средствами, их легализации, злоупотребления служебным положением и служебного подлога. Полиция устанавливает полную цепочку лиц, причастных к противоправной схеме, а также определяет объем нанесенного государству ущерба.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems