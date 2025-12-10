Более 392 млн гривен: завершили следствие по делу экс-главы Днепропетровской ОГА Сегодня 16:21 — Криминал

НАБУ и САП открыли материалы по делу бывшего главы Днепропетровской областной госадминистрации и его сообщников. Их подозревают в хищении на ремонте дорог более 392 млн гривен.

Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, подозреваемые подделали документы, чтобы быстро получить деньги и избежать сложных процедур (разработка проектной документации, ее экспертиза, технадзор).

Текущий или капитальный ремонт дорог они заменили эксплуатационным обслуживанием, которое в 2022 году было в приоритете.

Расходы на работы безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен.

На эту сумму заключили договоры с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА. Та в свою очередь завысила стоимость материалов более чем на 392 млн гривен.

Часть этих денег вывели на счета других компаний, подконтрольных чиновнику и его заместителю.

