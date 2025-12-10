С начала года таможенники изъяли товаров более чем на 1 млрд гривен Сегодня 07:42 — Казна и Политика

С начала года таможенники изъяли товаров более чем на 1 млрд гривен

За 11 месяцев 2025 года таможенные органы выявили 8 851 нарушение таможенных правил на 10,9 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По 3 194 делам о возбуждении таможенники временно изъяли предметы более чем на 1 млрд грн. В частности:

промышленных товаров на 699 ​​млн грн;

транспортных средств более чем на 171 млн грн;

продовольственных товаров на 77 млн грн;

валюты на 75 млн грн.

По 1880 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможне применили административное взыскание в виде штрафа на 56 млн грн. В Госбюджет взыскано 58 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

На рассмотрение в суд таможни передали 5010 дел о нарушении таможенных правил на сумму более 10,5 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 6,4 млрд грн.

