Украинских таможенников обяжут работать с бодикамерами

Министерство финансов Украины утвердило приказ, который вводит в действие инструкцию по применению индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Видеофиксация как инструмент реформы

Использование бодикамер — один из ключевых шагов в реформе таможенной службы.
Видеофиксация создает дополнительный доказательный инструмент, который повышает эффективность контроля и уменьшает риск коррупционных действий и неправомерных влияний.
Доступ к видеоматериалам обладают только уполномоченными работниками по служебной необходимости.
Инициатива уже доказала свою эффективность. Во время пилотного проекта в пункте пропуска «Рава-Русская», который стартовал в ноябре 2023 года, внедрение бодикамер дало заметные результаты, в частности, сокращение времени таможенного оформления. Успех этого эксперимента послужил основанием для масштабирования практики на другие пункты пропуска.

Расширение применения бодикамер

В настоящее время идет совместная работа с международными партнерами по расширению использования бодикамер:
  • на пунктах пропуска «Порубное» и «Устилуг» — при поддержке Консультативной миссии ЕС в Украине (КМЕС);
  • на пунктах Старокозаче, Рени и Измаил — при содействии миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM).

Новые правила и контроль за видео

Приказ определяет порядок работы с видеокамерами: с момента выдачи устройства работнику до передачи записей на сервер и контроля их использования. Это обеспечивает баланс между эффективностью таможенного контроля и соблюдением прав человека.
Напомним, с 1 сентября представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, должны обязательно носить нагрудные боди-камеры во время мобилизационных мероприятий. Для четкого урегулирования этого процесса Министерство обороны утвердило специальную Инструкцию, которая подробно регламентирует порядок работы с камерами и устанавливает единые стандарты.
По материалам:
Finance.ua
