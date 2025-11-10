Украинских таможенников обяжут работать с бодикамерами Сегодня 18:30

Украинских таможенников обяжут работать с бодикамерами

Министерство финансов Украины утвердило приказ, который вводит в действие инструкцию по применению индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Видеофиксация как инструмент реформы

Использование бодикамер — один из ключевых шагов в реформе таможенной службы.

Видеофиксация создает дополнительный доказательный инструмент, который повышает эффективность контроля и уменьшает риск коррупционных действий и неправомерных влияний.

Доступ к видеоматериалам обладают только уполномоченными работниками по служебной необходимости.

Инициатива уже доказала свою эффективность. Во время пилотного проекта в пункте пропуска «Рава-Русская», который стартовал в ноябре 2023 года, внедрение бодикамер дало заметные результаты, в частности, сокращение времени таможенного оформления. Успех этого эксперимента послужил основанием для масштабирования практики на другие пункты пропуска.

Расширение применения бодикамер

В настоящее время идет совместная работа с международными партнерами по расширению использования бодикамер:

на пунктах пропуска «Порубное» и «Устилуг» — при поддержке Консультативной миссии ЕС в Украине (КМЕС);

на пунктах Старокозаче, Рени и Измаил — при содействии миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM).

Новые правила и контроль за видео

Приказ определяет порядок работы с видеокамерами: с момента выдачи устройства работнику до передачи записей на сервер и контроля их использования. Это обеспечивает баланс между эффективностью таможенного контроля и соблюдением прав человека.

Напомним, с 1 сентября представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, должны обязательно носить нагрудные боди-камеры во время мобилизационных мероприятий. Для четкого урегулирования этого процесса Министерство обороны утвердило специальную Инструкцию , которая подробно регламентирует порядок работы с камерами и устанавливает единые стандарты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.