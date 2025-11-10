0 800 307 555
Как работает медицина в ЕС и США: страхование, очереди и цены

Личные финансы
Медицинская система Европы и США значительно отличается от украинской. В Украине почти нет страхового покрытия, поэтому пациенты вынуждены платить за многие услуги «из своего кармана».

Система здравоохранения в ЕС

В большинстве стран Европейского Союза действуют государственные системы здравоохранения с обязательным страхованием. Финансируются они через налоги и социальные взносы, которые обеспечивают гражданам доступ к базовой медицинской помощи.
Такие системы функционируют через национальные страховые фонды, подобные украинской Национальной службе здоровья. В Чехии медицинский налог накапливается в государственных страховых кассах, а в Польше работает Национальный фонд здоровья (NFZ).
Украинка, проживающая в Кракове, рассказала, что как предприниматель ежемесячно платит более 500 злотых взноса в NFZ. По ее словам, система похожа на модель, которую планировали внедрить в Украине: сначала пациент обращается к семейному врачу, а затем получает направление к узкому специалисту.
Лечение обычно начинается с семейного или первичного врача, координирующего дальнейшие шаги пациента. Такой подход помогает избегать излишних обследований, контролировать расходы и гарантирует базовый уровень медицинской помощи для всех.
Однако доступ к специалистам не всегда быстрый. Украинка Каролина, которая тоже живет в Польше, рассказала, что запись к врачу через NFZ может длиться несколько месяцев. Даже при срочном направлении ожидание сокращается незначительно. Поэтому многие люди пользуются услугами частных клиник или страховыми пакетами.
Несмотря на широкий охват населения, европейские системы здравоохранения сталкиваются с нехваткой медперсонала и бюрократией. Это приводит к длинным очередям и задержкам. Частная медицина, хоть и более дорогая, предлагает более быстрый доступ к врачам. Частные страховые компании предоставляют пакеты с телемедициной, консультациями без ожидания и услугами собственных клиник.

Американская модель

В США медицинская система построена в основном на частном страховании. Полисы оплачиваются либо работодателями, либо самими гражданами. Государственные программы Medicare и Medicaid включают пенсионеров, людей с низкими доходами и отдельные социальные группы.
Без страховки лечение в США стоит очень дорого. Страна тратит на медицину около 18% ВВП, это один из самых высоких показателей в мире. Система отличается высоким качеством обслуживания и технологическим уровнем, но пациенты платят гораздо больше, чем в Европе.
Для тех, у кого нет страхового полиса, стоимость лечения становится серьезным финансовым барьером и часто делает медицинскую помощь недостижимой.
Детальнее о качестве и ценах медицинских услуг в ЕС и Америке рассказываем в статье по ссылке: Состояние медицины в Европе и США: сколько это стоит.
По материалам:
Finance.ua
