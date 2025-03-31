В США сократят 10 тысяч работников в сфере здравоохранения и социальных служб — Finance.ua
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В США сократят 10 тысяч работников в сфере здравоохранения и социальных служб

Мир
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В США сократят 10 тысяч работников в сфере здравоохранения и социальных служб
В США сократят 10 тысяч работников в сфере здравоохранения и социальных служб
Министерство здравоохранения и социальных служб США сокращает 10 тыс. работников по всей стране.
Об этом сообщает NYT.
Глава министерства Роберт Кеннеди подверг критике свое ведомство за неэффективную бюрократию и обвинил работников в ухудшении здоровья американцев.
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«Хочу пообещать вам, что мы будем делать больше и с меньшими затратами», — сказал он.
По словам Кеннеди-младшего, годовой бюджет министерства в 1,7 триллиона долларов «не улучшил здоровье американцев».
Самые масштабные сокращения пройдут в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Центре контроля и профилактики заболеваний (CDC).
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Министерство здравоохранения предоставило подробную информацию о некоторых сокращениях: 3500 рабочих мест — в FDA, которое проверяет и устанавливает стандарты безопасности для лекарств, медицинских изделий и продуктов питания; 2400 — в CDC, который занимается мониторингом вспышек инфекционных заболеваний; 1200 — в Национальном институте здравоохранения, ведущем исследовательском учреждении мирового уровня; 300 — в центрах услуг Medicare и Medicaid.
Минздрав ожидает, что эти изменения позволят сэкономить 1,8 млрд долларов в год.
Как отметил Кеннеди, он закроет целые агентства, некоторые из которых были созданы Конгрессом много лет назад. Среди них — Администрация ресурсов и услуг здравоохранения, которая контролирует и обеспечивает финансирование сотен соответствующих общественных центров по всей стране, а также Администрация по злоупотреблению психоактивными веществами и психическому здоровью.
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