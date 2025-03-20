Тарифная война между США и ЕС может сократить мировой ВВП на 7% - Домбровскис — Finance.ua
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Тарифная война между США и ЕС может сократить мировой ВВП на 7% - Домбровскис

Мир
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Тарифная война между США и ЕС может сократить мировой ВВП на 7% - Домбровскис
Тарифная война между США и ЕС может сократить мировой ВВП на 7% - Домбровскис
Эскалация относительно взаимного повышения торговых тарифов между США и Евросоюзом не выгодна ни одной из сторон.
Об этом заявил еврокомиссар по экономике, внедрению и упрощению Валдис Домбровскис на брифинге в Киеве.
Относительно готовности ЕС ввести повышенные тарифы на товары из США в случае ответного шага Вашингтона еврокомиссар заявил: «Подобная эскалация в вопросах торговли никому не выгодна — ни европейской экономике, ни экономике США».
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Он отметил, что, согласно оценкам Международного валютного фонда, такая экономическая фрагментация с сосредоточением торговли в определенных географических блоках может в среднесрочной перспективе привести к снижению мирового ВВП на 7 процентов.
«Это если бы экономики Германии и Франции вообще исчезли с карты мира. Следовательно, это может оказать существенное негативное влияние», — подчеркнул еврокомиссар.
Домбровскис подчеркнул приверженность ЕС принципам многосторонней торговой системы, основанной на правилах, и одновременно сотрудничеству с властями США для предотвращения эскалации.
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Он добавил, что США уже ввели пошлины на европейскую сталь и алюминий, и Брюссель «очень четко» заявил, что «отвечает пропорционально». Первый пакет контрпошлин вступит в силу 1 апреля, после чего ЕС будет готовить следующий пакет на середину апреля.
«Тем самым мы посылаем США сигнал, что в случае дальнейшей эскалации тарифов против ЕС мы ответим пропорционально, но твердо», — подчеркнул Домборовскис.
Как сообщалось, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после введения Соединенными Штатами тарифов относительно своих основных торговых партнеров страны могут начать двусторонние переговоры о новых торговых соглашениях.
Он также заявил, что США будут отвечать странам, которые ввели тарифы против них.
По материалам:
Укрінформ
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