Торговые войны США замедлят рост мировой экономики — ОЭСР Сегодня 12:31

Торговые войны США замедлят рост мировой экономики — ОЭСР

Политическая неопределенность замедляет темпы роста мирового ВВП, озабоченность экспертов вызывает дальнейшая фрагментация мировой экономики и эскалация торговых ограничительных мер.

Такие тенденции зафиксированы в экономическом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития

«Высокий уровень геополитической и экономической неопределенности создает значительные риски для базового прогноза. Одним из возможных рисков является эскалация торговых ограничительных мер. Влияние этих шоков будет усилено, если политическая неопределенность будет расти или на финансовых рынках будет широко распространена переоценка рисков», — отмечает ОЭСР.

Согласно отчету, рост мирового ВВП замедлится с 3,2% в 2024 году до 3,1% в 2025 году и 3% в 2026 году из-за повышения торговых барьеров в нескольких странах G20 и усиления политической неопределенности.

В частности, по прогнозу, годовой рост реального ВВП в Соединенных Штатах замедлится до 2,2% в 2025 году и 1,6% в 2026-м. Прогноз экономического роста еврозоны снижен с 1,3% до 1% в 2025 году и до 1,2% - в 2026-м.

Отмечается, что в следующие два года инфляция будет выше, чем ожидалось. Однако ее базовый уровень в странах G20 снизится с 3,8% в 2025 году до 3,2% в 2026 году.

«Инфляционное давление сохраняется во многих экономиках, причем в последнее время потребительская инфляция снова начала расти во все большем количестве стран. Инфляция цен на услуги остается высокой, а ее средний показатель в странах ОЭСР составляет 3,6%», — говорится в отчете.

Эксперты ОЭСР приходят к выводу, что дальнейшая эскалация торгового конфликта США с другими странами будет оказывать все более негативное влияние на экономический рост. Зато стабилизация политической ситуации в некоторых странах, таких как Германия, и снижение торговых пошлин могут улучшить тенденции в мировой экономике.

«Рост протекционизма, геополитическая неопределенность и слабые перспективы роста усиливают потребность в амбициозных реформах структурной политики, которые обеспечат здоровые внутренние рынки. К ним относятся регуляторные реформы, поощряющие конкурентную рыночную динамику, например путем устранения чрезмерного регуляторного бремени для вхождения компаний на рынок», — считают эксперты ОЭСР.

Укрінформ По материалам:

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