BYD представила флагман Atto 8 с «прорывной» быстрой зарядкой, но есть нюанс

Новый электромобиль китайского автопроизводителя BYD Atto 8 дебютировал в Европе с батареей Blade емкостью 115 кВт⋅ч, впечатляющими показателями запаса хода по циклу WLTP и 9-минутной быстрой зарядкой при определенных условиях.
Длина кроссовера составляет примерно 5 метров, ширина — примерно 2 метра, а высота — примерно 1,8 метра, что ставит его в число крупнейших трехрядных кроссоверов, продаваемых в Европе.
Внутри BYD разместила панорамную стеклянную крышу площадью примерно 2,4 квадратного метра и 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран — технологии, ставшие стандартом для флагманских внедорожников.
Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли назвала эту модель подтверждением концепции более широких амбиций бренда, назвав Atto 8 «идеальным примером» воплощения интеллектуальных технологий в реальность.
Семиместная компоновка помещает Atto 8 в переполненный сегмент европейских трехрядных электромобилей, включая Skoda Peaq.
BYD делает ставку на то, что размер батареи и скорость подзарядки, а не только гибкость компоновки сидений, станут тем, что выделит ее флагманскую модель среди конкурентов.
Распространенная ошибка покупателей любых трехрядных электромобилей — это предположение, что семь сидений означают, что семь взрослых комфортно разместятся в дальнем путешествии.
Третий ряд сидений в автомобилях такого размера, как правило, лучше подходит для детей или коротких поездок, независимо от марки, пишет издание.
Какие конфигурации
BYD предлагает Atto 8 в двух конфигурациях. Версия Design с задним приводом развивает мощность 455 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч примерно за 5,8 секунд и имеет заявленный запас хода по циклу WLTP в 640 км.
Версия Excellence с полным приводом жертвует частью запаса хода ради скорости. Два электродвигателя суммарно развивают мощность 764 л.с. и крутящий момент примерно 774 Нм.
BYD заявляет, что разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды, что более чем на три секунды быстрее чем у заднеприводной модели, хотя заявленный запас хода по циклу WLTP снижается до 500 км.
Быстрая зарядка, но есть нюанс
Главная характеристика — быстрая зарядка. BYD утверждает, что Atto 8 может зарядиться с 10 до 70% за пять минут и с 10 до 97% за девять минут.
Ли назвала это «прорывом для электромобилей, которого все ждали», сравнив скорость зарядки с заправкой бензобака.
Эти цифры сопровождаются условиями, которые BYD «не указывает в заголовке».
Для достижения девятиминутного результата необходима батарея Blade второго поколения в паре со специальными зарядными устройствами BYD Flash мощностью до 1500 киловатт.
При подключении к быстрой зарядной станции стороннего производителя мощность Atto 8 будет ограничена возможностями сети.
Эта разница важна, поскольку BYD планирует установить всего 3000 станций Flash по всей Европе до конца 2027 года.
Холодная погода также меняет ситуацию. При температуре до минус 30 градусов Цельсия BYD заявляет, что зарядка с 10 до 97% занимает 12 минут, что на три минуты дольше заявленного производителем.