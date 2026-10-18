BYD представила флагман Atto 8 с «прорывной» быстрой зарядкой, но есть нюанс

Новый электромобиль китайского автопроизводителя BYD Atto 8 дебютировал в Европе с батареей Blade емкостью 115 кВт⋅ч, впечатляющими показателями запаса хода по циклу WLTP и 9-минутной быстрой зарядкой при определенных условиях.

Об этом пишет Motor1.com.

На Парижском автосалоне (Paris Motor Show) BYD представила цифру, на которую большинство производителей электромобилей не решились бы: 9 минут.

Именно столько времени, по данным автопроизводителя, нужно новому Atto 8, чтобы зарядиться с почти разряженной батареей до полной, при подключении к правильному зарядному устройству.

Atto 8 — первый семиместный электрический флагман BYD

Atto 8 — первый семиместный электрический флагман BYD для Европы, построенный на базе батареи Blade второго поколения емкостью 115 кВт⋅ч.

Он появится в европейских автосалонах в первом квартале 2027 года, и его характеристики так же впечатляют, как и заявленные показатели зарядки, отмечает издание.

Самый большой и самый дорогой кроссовер BYD в Европе

Компания BYD представила Atto 8 — самый большой и самый дорогой кроссовер (SUV) бренда в регионе.

Длина кроссовера составляет примерно 5 метров, ширина — примерно 2 метра, а высота — примерно 1,8 метра, что ставит его в число крупнейших трехрядных кроссоверов, продаваемых в Европе.

BYD Atto 8

Внутри BYD разместила панорамную стеклянную крышу площадью примерно 2,4 квадратного метра и 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран — технологии, ставшие стандартом для флагманских внедорожников.

Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли назвала эту модель подтверждением концепции более широких амбиций бренда, назвав Atto 8 «идеальным примером» воплощения интеллектуальных технологий в реальность.

Салон BYD Atto 8

Семиместная компоновка помещает Atto 8 в переполненный сегмент европейских трехрядных электромобилей, включая Skoda Peaq.

BYD делает ставку на то, что размер батареи и скорость подзарядки, а не только гибкость компоновки сидений, станут тем, что выделит ее флагманскую модель среди конкурентов.

Распространенная ошибка покупателей любых трехрядных электромобилей — это предположение, что семь сидений означают, что семь взрослых комфортно разместятся в дальнем путешествии.

Третий ряд сидений в автомобилях такого размера, как правило, лучше подходит для детей или коротких поездок, независимо от марки, пишет издание.

Какие конфигурации

BYD предлагает Atto 8 в двух конфигурациях. Версия Design с задним приводом развивает мощность 455 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч примерно за 5,8 секунд и имеет заявленный запас хода по циклу WLTP в 640 км.

BYD Atto 8 доступен в двух конфигурациях

Версия Excellence с полным приводом жертвует частью запаса хода ради скорости. Два электродвигателя суммарно развивают мощность 764 л.с. и крутящий момент примерно 774 Нм.

BYD заявляет, что разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды, что более чем на три секунды быстрее чем у заднеприводной модели, хотя заявленный запас хода по циклу WLTP снижается до 500 км.

Быстрая зарядка, но есть нюанс

Главная характеристика — быстрая зарядка. BYD утверждает, что Atto 8 может зарядиться с 10 до 70% за пять минут и с 10 до 97% за девять минут.

Ли назвала это «прорывом для электромобилей, которого все ждали», сравнив скорость зарядки с заправкой бензобака.

BYD Atto 8 заряжается с 10% до 70% за пять минут и с 10% до 97% за девять минут.

Эти цифры сопровождаются условиями, которые BYD «не указывает в заголовке».

Для достижения девятиминутного результата необходима батарея Blade второго поколения в паре со специальными зарядными устройствами BYD Flash мощностью до 1500 киловатт.

При подключении к быстрой зарядной станции стороннего производителя мощность Atto 8 будет ограничена возможностями сети.

Эта разница важна, поскольку BYD планирует установить всего 3000 станций Flash по всей Европе до конца 2027 года.