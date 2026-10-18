Facebook разрешил настраивать рекомендации в ленте с помощью ИИ

Facebook начинает развертывать новые ИИ-инструменты, которые позволят пользователям напрямую влиять на рекомендации в Feed и Reels с помощью обычного текста.

Об этом сообщили в компании.

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К примеру, можно будет написать, какие темы хочется видеть чаще или, наоборот, убрать по рекомендациям. Алгоритм должен учитывать такие пожелания в реальном времени.

Как будет работать Your algorithm в Facebook

Facebook запускает отдельный раздел Your algorithm, где можно будет добавлять и управлять темами, которые пользователь хочет видеть в рекомендациях.

Найти его можно будет через меню с тремя точками возле сообщений. Компания также обновила именно меню, чтобы до настроек рекомендаций было проще добраться.

В общем, пользователи получают отдельный раздел, куда можно самостоятельно добавлять или удалять сферы интересов.

При выборе кнопок «Интересует» или «Не интересует» соцсеть предлагает текстовое поле, где можно конкретизировать свое решение (например, попросить показывать больше обзоров техники, но убрать новости о знаменитостях).

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Алгоритм учитывает приоритеты и перестраивает порядок публикаций прямо во время текущей сессии.

Раньше системы ранжирования опирались на математические модели прогнозирования вовлеченности, опираясь на тысячи поведенческих сигналов.

Теперь за обработку обратной связи отвечают большие языковые модели: они способны считывать контекст, настроение и точное намерение пользователя из произвольного текста.