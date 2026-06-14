Meta добавит в Facebook новые ИИ-инструменты для блогеров 14.06.2026, 01:09 — Технологии&Авто

Meta запускает ИИ для блоггеров

Компания Meta объявила о запуске персонального ИИ-помощника для авторов контента в Facebook, а также значительно расширила возможности автоматического перевода видео. Новые инструменты призваны упростить ежедневную работу блогеров и удержать их внутри экосистемы на фоне жесткой конкуренции с TikTok и YouTube.

Об этом свидетельствует заявление компании Meta.

Новый виртуальный помощник освобождает креаторов от необходимости самостоятельно анализировать сложные графики и цифровые панели в творческой студии.

Пользователи могут задавать системе прямые вопросы в чате и получать индивидуальные рекомендации по оптимизации своей страницы.

Ключевые возможности нового ИИ-ассистента:

Быстрые ответы: Чат-бот подскажет лучшее время для публикации сообщений или выделит главные темы, которые подписчики обсуждают в комментариях.

Чат-бот подскажет лучшее время для публикации сообщений или выделит главные темы, которые подписчики обсуждают в комментариях. Глубокий анализ аудитории: алгоритм отслеживает изменения в структуре подписчиков за определенный период и предлагает шаги по увеличению охватов.

алгоритм отслеживает изменения в структуре подписчиков за определенный период и предлагает шаги по увеличению охватов. Генерирование идей: система самостоятельно мониторит актуальные культурные события и популярные аудиодорожки, создавая готовые темы новых публикаций.

На первом этапе функция стала доступна ограниченному кругу авторов в США, Канаде и Индии с дальнейшим расширением географии.

Наличие такого инструментария позволит блогерам отказаться от сторонних сервисов типа ChatGPT во время брейншторминга, оставаясь исключительно внутри цифровой инфраструктуры Meta.

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