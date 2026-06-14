0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta добавит в Facebook новые ИИ-инструменты для блогеров

Технологии&Авто
0
Meta запускает ИИ для блоггеров
Meta запускает ИИ для блоггеров
Компания Meta объявила о запуске персонального ИИ-помощника для авторов контента в Facebook, а также значительно расширила возможности автоматического перевода видео. Новые инструменты призваны упростить ежедневную работу блогеров и удержать их внутри экосистемы на фоне жесткой конкуренции с TikTok и YouTube.
Об этом свидетельствует заявление компании Meta.
Новый виртуальный помощник освобождает креаторов от необходимости самостоятельно анализировать сложные графики и цифровые панели в творческой студии.
Пользователи могут задавать системе прямые вопросы в чате и получать индивидуальные рекомендации по оптимизации своей страницы.
Ключевые возможности нового ИИ-ассистента:
  • Быстрые ответы: Чат-бот подскажет лучшее время для публикации сообщений или выделит главные темы, которые подписчики обсуждают в комментариях.
  • Глубокий анализ аудитории: алгоритм отслеживает изменения в структуре подписчиков за определенный период и предлагает шаги по увеличению охватов.
  • Генерирование идей: система самостоятельно мониторит актуальные культурные события и популярные аудиодорожки, создавая готовые темы новых публикаций.
На первом этапе функция стала доступна ограниченному кругу авторов в США, Канаде и Индии с дальнейшим расширением географии.
Наличие такого инструментария позволит блогерам отказаться от сторонних сервисов типа ChatGPT во время брейншторминга, оставаясь исключительно внутри цифровой инфраструктуры Meta.
По материалам:
Діло
MetaFacebookИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems