Meta добавит в Facebook новые ИИ-инструменты для блогеров
- Быстрые ответы: Чат-бот подскажет лучшее время для публикации сообщений или выделит главные темы, которые подписчики обсуждают в комментариях.
- Глубокий анализ аудитории: алгоритм отслеживает изменения в структуре подписчиков за определенный период и предлагает шаги по увеличению охватов.
- Генерирование идей: система самостоятельно мониторит актуальные культурные события и популярные аудиодорожки, создавая готовые темы новых публикаций.
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