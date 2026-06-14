Что нельзя подключать к USB-порту телевизора 14.06.2026, 00:09 — Технологии&Авто

Что можно и что нельзя подключать к USB-порту телевизора, Фото: Tom's Guide

Практически каждый новый Smart TV оснащен по меньшей мере одним разъемом USB, расположенным на боковой или задней панели. USB-порт в телевизоре — это удобный дополнительный инструмент, но не универсальный разъем. Он отлично подходит для базовых аксессуаров и питания маломощных гаджетов, но не рассчитан на сложную периферию или высокую нагрузку.

Журналисты Engadget рассказали , что можно и что нельзя подключать к USB-порту телевизора.

Что можно подключить к телевизору через USB

Одна из самых популярных функций — воспроизведение медиафайлов с флешки. Телевизор может воспроизводить фильмы, сериалы, музыку и изображения без интернета. Обычно поддерживаются распространенные форматы, такие как MP4, AVI, MKV, MP3 и JPEG, но совместимость зависит от модели телевизора.

Также порт USB можно использовать для зарядки маломощного аксессуара. К примеру, пульта, наушников, фитнес-браслета или электронной книги. Зарядка будет медленной, но для таких устройств скорости обычно хватает.

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Многие пользователи через USB подключают LED-подсветку для создания фонового освещения. Это удобно, поскольку подсветка часто включается и выключается вместе с телевизором.

Некоторые модели Smart TV позволяют подключать USB-микрофоны — это может пригодиться для голосового управления, видеозвонков или караоке-приложений. Если пульт без микрофона, отдельное устройство иногда решает проблему.

Что подключать нельзя

Несмотря на универсальность, USB-разъем телевизора имеет ограничения по мощности и функциональности. Он не предназначен для полноценной зарядки смартфонов и планшетов: процесс будет очень медленным и может создавать нагрузку на порт.

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Также не стоит подключать устройства, требующие драйверов — например принтеры, сканеры или внешние оптические приводы. Телевизор банально не сможет их распознать из-за отсутствия необходимого программного обеспечения.

Отдельную опасность представляют неизвестные флешки. Подключение случайных USB-накопителей может быть рискованным с точки зрения безопасности, особенно если устройство повреждено или содержит вредоносные файлы.

Кроме того, устройства с высоким энергопотреблением — вентиляторы, обогреватели, грелки и LED-лампы — могут работать нестабильно или вовсе не запускаться.

УНІАН По материалам:

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