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Instagram позволил пользователям менять порядок постов в сетке

Технологии&Авто
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У Instagram появилось ручное управление сеткой профиля
У Instagram появилось ручное управление сеткой профиля
Пользователи Instagram получили долгожданный инструмент для кастомизации своих аккаунтов. Теперь можно самостоятельно менять расположение публикаций, создавая желаемый визуальный стиль и эстетику профиля без привязки ко времени их публикации. Эта функция уже активна и доступна для использования.
Об этом пишет USA Today.

Как изменить порядок постов: пошаговая инструкция

Если вы хотите отойти от стандартного хронологического отображения контента, выполните несколько простых шагов:
  1. Перейдите на страницу профиля.
  2. Нажмите и удерживайте любое сообщение.
  3. В появившемся контекстном меню (вместе с функциями архивирования и закрепления) выберите новую опцию «Изменить порядок в сетке».
  4. В новом окне просто перетаскивайте фото или видео на нужные места, пока не добьетесь идеального визуала.
Важный нюанс: посты, которые вы закрепили раньше, останутся на самом верху страницы. При редактировании в специальном окне они будут отображаться затемненными.
Реализация этой возможности заняла у разработчиков много времени. Руководитель Instagram Адам Моссери официально анонсировал работу над этим инструментом почти год назад, хотя Meta планировала его запуск еще раньше.
Интересно, что запрос на ручную настройку сетки годами оставался одним из самых популярных среди аудитории.
Признаки разработки этой опции заметили еще в 2022 году — тогда инсайдер Алессандро Палуцци, занимающийся реверс-инжинирингом мобильных приложений, первым обнаружил скрытую кнопку редактирования сетки в коде Instagram.
По материалам:
Мета
Instagram
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