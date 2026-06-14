6 лучших электромобилей для семьи в 2026 году (фото) 14.06.2026, 02:11 — Технологии&Авто

Автомобиль KIA EV3 является одним из самых лучших электромобилей для семьи.

Рост стоимости жизни и цен на горючее заставляет семьи задуматься о переходе на электромобиль. Поэтому эксперты назвали ряд лучших вариантов для приобретения в 2026 году. В настоящее время ключевыми параметрами выбора автомобилей являются общее количество пассажиров, запас заряда батареи для продолжительности поездки, цена и класс транспортного средства.

Об этом пишет издание Car Expert.

Hyundai Inster

Этот компактный SUV для небольших семей, удивляет своей емкостью. Детские кресла устанавливаются без проблем, а двойная коляска легко влезает в багажник; особое преимущество — розетка в переднем отсеке для ног и режим белого шума для младенцев.

Hyundai Inster

Запас хода 293−360 км достаточен для нескольких дней между зарядками, а съемный пол багажника добавляет еще 10 см глубины при необходимости.

Jaecoo J5

Стильный пятиместный SUV для тех, кому нужно разместить три детских кресла на заднем сиденье. Водитель ростом до 186 см чувствует себя комфортно даже с передним детским креслом сзади.

Jaecoo J5

Запас хода авто — 400 км, что подходит как для ежедневных поездок, так и для небольших путешествий. В багажнике хватает места для двойной коляски с дополнительной глубиной под полом.

GAC Aion UT

Доступный минималистичный хэтчбек с хорошим пространством для семей. Три детских кресла размещаются в ряд сзади, а запас хода 430 км с легкостью покрывает школьные маршруты и ежедневные поездки.

GAC Aion UT

Просторный багажник с дополнительными 10 см глубины делает его практичным выбором за разумную цену. Автомобиль, как говорят эксперты, имеет потенциал стать одним из наиболее интересных образцов электротранспорта.

Kia EV3

Гибкий электромобиль для родителей, не желающих переходить на больший класс. Выдвижной столик спереди и розетка сзади превращают его в мобильный офис.

Kia EV3

Автомобильный запас хода 436−604 км в зависимости от комплектации делает его одним из самых универсальных в этом списке. Три детских кресла размещаются в разных комбинациях на заднем сиденье.

Hyundai Ioniq 5

Наиболее вместительный вариант в списке с самым большим багажником, куда влезает 15 пакетов с продуктами или двойная коляска. Три детских кресла удобно размещаются во втором ряду, а встроенные шторки на окнах и режим белого шума делают салон идеальной средой для младенцев.

Hyundai Ioniq 5

Автомобиль имеет запас хода 448−570 км и наличие сверхбыстрой зарядки. Эти параметры делают его реалистичным вариантом как для повседневной жизни, так и для отпусков.

Kia EV9

Лучший выбор для больших семей с тремя рядами сидений и местом для пяти детских кресел одновременно. Запас хода 443−512 км, USB-C порты и дефлекторы во всех трех рядах, встроенные шторки и просторный багажник на девять пакетов даже со всеми семью местами.

Kia EV9

Эти параметры делают его максимально удобным для семейных поездок. К цифровым боковым зеркалам в топовой комплектации нужно привыкать, но камеры парковки это компенсируют.

Фокус По материалам:

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