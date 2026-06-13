0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 подержанных автомобилей, которые служат дольше новых машин

Технологии&Авто
12
Toyota Sequoia 2008 года
Toyota Sequoia 2008 года, Фото: netcarshow.com
Современные транспортные средства служат гораздо дольше, чем экземпляры прошедших десятилетий. Если в 1970 годах машины эксплуатировались в среднем менее шести лет и списывались на отметке около 160 000 км, то сейчас средний возраст легковушки вырос вдвое. При регулярном сервисе многие модели способны без проблем преодолевать огромные расстояния, но только 1% из них могут выдержать около 400 000 км пробега.
Об этом пишет GOBankingRates.

Японские лидеры

Абсолютным лидером по долговечности среди подержанных машин является полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia. По данным масштабных исследований рынка, его потенциальный жизненный цикл составляет 477 000 км.
Вторую строчку уверенно занимает легендарный Toyota Land Cruiser с подтвержденным средним показателем 451 000 км. Даже покупка экземпляра с большим пробегом не должна пугать водителей ввиду колоссального запаса прочности этого авто.
Своей выносливостью выделяется пикап Toyota Tundra, способный преодолеть 412 000 км. В отличие от конкурентов, которые быстро сдают позиции под серьезными рабочими нагрузками, этот автомобиль годами сохраняет целостность конструкции.
Среди гибридных моделей самым лучшим стал Toyota Prius с показателем более 400 000 км. Его аккумуляторы эксперты называют почти непобедимыми, а сама модель возглавляет рейтинги по удовлетворенности владельцев.

Американские великаны

Третье место в общем зачете удерживает вместительный Chevrolet Suburban, способный проехать более 420 000 км. Этот семейный автомобиль оказывается гораздо долговечнее своих прямых соперников.
Похожий результат демонстрирует и родственный Chevrolet Tahoe, преодолевающий более 400 000 км. Несмотря на самые высокие оценки от некоторых ремонтных сервисов, на практике эта модель является настоящим пожирателем километров.
Мощный внедорожник GMC Yukon XL замыкает первую пятерку рейтинга с результатом 406 000 км, что гарантирует около двух десятилетий стабильной службы.
Владельцы этого гиганта иногда фиксируют мелкие неполадки с бортовым электричеством или элементами кузова, однако двигатель, трансмиссия и топливная система почти никогда не создают серьезных проблем.

Надежные альтернативы

Универсальный пикап Honda Ridgeline способен обеспечить беспроблемное движение на расстояние до 400 000 км при бережной эксплуатации. Автомобиль удачно сочетает практичность грузовика с комфортом и управляемостью легкового авто.
В список самых долговечных машин также входит седан Toyota Avalon с показателем 395 000 км. Производство модели прекратили в 2022 году, но на вторичном рынке она остается популярной благодаря своей технической стойкости.
Замыкает десятку лидеров кроссовер Toyota Highlander Hybrid, потенциал которого оценивают в 394 000 км. Этот трехрядный семейный автомобиль отличается высокой надежностью и относительно недорогой в обслуживании.
По материалам:
Novyny.live
АвтоПодержанные авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems