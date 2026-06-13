ТОП-10 подержанных автомобилей, которые служат дольше новых машин Сегодня 07:19 — Технологии&Авто

Toyota Sequoia 2008 года, Фото: netcarshow.com

Современные транспортные средства служат гораздо дольше, чем экземпляры прошедших десятилетий. Если в 1970 годах машины эксплуатировались в среднем менее шести лет и списывались на отметке около 160 000 км, то сейчас средний возраст легковушки вырос вдвое. При регулярном сервисе многие модели способны без проблем преодолевать огромные расстояния, но только 1% из них могут выдержать около 400 000 км пробега.

Об этом пишет GOBankingRates.

Японские лидеры

Абсолютным лидером по долговечности среди подержанных машин является полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia. По данным масштабных исследований рынка, его потенциальный жизненный цикл составляет 477 000 км.

Вторую строчку уверенно занимает легендарный Toyota Land Cruiser с подтвержденным средним показателем 451 000 км. Даже покупка экземпляра с большим пробегом не должна пугать водителей ввиду колоссального запаса прочности этого авто.

Своей выносливостью выделяется пикап Toyota Tundra, способный преодолеть 412 000 км. В отличие от конкурентов, которые быстро сдают позиции под серьезными рабочими нагрузками, этот автомобиль годами сохраняет целостность конструкции.

Среди гибридных моделей самым лучшим стал Toyota Prius с показателем более 400 000 км. Его аккумуляторы эксперты называют почти непобедимыми, а сама модель возглавляет рейтинги по удовлетворенности владельцев.

Американские великаны

Третье место в общем зачете удерживает вместительный Chevrolet Suburban, способный проехать более 420 000 км. Этот семейный автомобиль оказывается гораздо долговечнее своих прямых соперников.

Похожий результат демонстрирует и родственный Chevrolet Tahoe, преодолевающий более 400 000 км. Несмотря на самые высокие оценки от некоторых ремонтных сервисов, на практике эта модель является настоящим пожирателем километров.

Мощный внедорожник GMC Yukon XL замыкает первую пятерку рейтинга с результатом 406 000 км, что гарантирует около двух десятилетий стабильной службы.

Владельцы этого гиганта иногда фиксируют мелкие неполадки с бортовым электричеством или элементами кузова, однако двигатель, трансмиссия и топливная система почти никогда не создают серьезных проблем.

Надежные альтернативы

Универсальный пикап Honda Ridgeline способен обеспечить беспроблемное движение на расстояние до 400 000 км при бережной эксплуатации. Автомобиль удачно сочетает практичность грузовика с комфортом и управляемостью легкового авто.

В список самых долговечных машин также входит седан Toyota Avalon с показателем 395 000 км. Производство модели прекратили в 2022 году, но на вторичном рынке она остается популярной благодаря своей технической стойкости.

Замыкает десятку лидеров кроссовер Toyota Highlander Hybrid, потенциал которого оценивают в 394 000 км. Этот трехрядный семейный автомобиль отличается высокой надежностью и относительно недорогой в обслуживании.

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