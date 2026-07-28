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Какая ситуация на топливном рынке (мнение эксперта)

Технологии&Авто
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Какая ситуация на топливном рынке (мнение эксперта)
Какая ситуация на топливном рынке (мнение эксперта)
На украинском рынке возникла нехватка дизельного горючего, которая уже оказывает давление на цены на АЗС. В то же время, ситуация пока не переросла в масштабный дефицит.
Об этом сообщил УНИАН основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Проблема

По его словам, сейчас проблема заключается не в полном отсутствии дизеля на АЗС, а в более сложной и более дорогой его поставке. Поэтому дополнительные расходы закладываются в конечную цену для потребителей.
«Цена на дизель будет достаточно высокая, потому что сейчас его не хватает. Но нельзя говорить, что будет дефицит. Нет, он трансформируется в высокую цену где-то 95 грн за литр», -*
сказал он.

Лёушкин объяснил, что при нормальных условиях дизель мог бы стоить дешевле. По его оценке, без проблем с поставкой через границу цена была бы на уровне 83−84 гривен за литр. Однако из-за нехватки горючего на рынке к стоимости прибавляется около 7 гривен.
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«Гривны 3−4 остаются у импортеров, которые сейчас наживаются на этой ситуации. И 3−4 гривны мы дополнительно платим за логистику, потому что Дунай без воды», — отметил Лёушкин.

Прогнозы

По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать поставки дизеля. Одним из факторов остается логистика через Дунай, которая усложнилась из-за низкого уровня воды.
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Ранее писали, что сейчас невозможно накапливать запасы горючего из-за регулярных обстрелов украинских нефтебаз и АЗС страной-агрессором россией, а также ввиду боевых действий на Ближнем Востоке. Цены на топливо будут расти из-за сложностей в логистике и роста цены из-за высокого спроса. Об этом рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн,
По материалам:
Finance.ua
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