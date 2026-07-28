Британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2026 года

Компактные кроссоверы остаются одним из самых популярных сегментов автомобильного рынка. Эксперты Auto Express составили рейтинг лучших небольших SUV, доступных на британском рынке, оценив их по комфорту, практичности, оснащению и впечатлениям от управления.
3. Dacia Duster
Третье место занял Dacia Duster. Эксперты отметили комфортную подвеску, просторный салон, удачно обмысленный интерьер и привлекательность модели.
В то же время среди недостатков названы высокий порог багажника, заметный шум ветра на высокой скорости и не самый высокий рейтинг безопасности Euro NCAP.
2. Citroen C3 Aircross
Второе место досталось Citroen C3 Aircross. Модель получила высокую оценку за возможность разместить до семи пассажиров в компактном кузове, комфортную подвеску и удобные сиденья.
К минусам эксперты отнесли третий ряд сидений, подходящий только для временного использования, недостаточно информативное рулевое управление и не слишком точный спидометр.
1. Renault 4
Победителем рейтинга стал Renault 4. По мнению экспертов, модель отличается конкурентной стоимостью и богатым стандартным оснащением. Также ее положительно сравнили с Renault 5.
Вместе с тем у автомобиля есть и определенные компромиссы. Среди них — ограниченное пространство для пассажиров второго ряда, максимальная скорость зарядки 100 кВт, а также рычаг переключения передач, который можно спутать с переключателем стеклоочистителей.
Renault 4 демонстрирует уверенную управляемость и охотно меняет направление движения, хотя подвеска остается достаточно жесткой на городских дорогах. В то же время на более высоких скоростях автомобиль обеспечивает более плавный ход.