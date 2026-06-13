0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек из-за рубежа (инфографика)

Технологии&Авто
34
Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа в мае
Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа в мае, Фото: magnific
В мае украинцы зарегистрировали 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на импортные авто снизился на 18%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие подержанные автомобили выбирают украинцы

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в мае получили украинскую регистрацию, составил 9,4 года.
Наибольшую часть составляли бензиновые машины. На них пришлось 58% всех регистраций, в то время как год назад этот показатель составлял 48%.
Далее следуют:
  • дизельные — 19% (21% в май. 2025 г.);
  • электромобили — 11% (22% в май. 2025 г.);
  • гибриды — 9% (6% в май. 2025 г.);
  • авто с ГБО — 3% (3% в май. 2025 г.).
Самой популярной легковушкой, ввезенной из-за границы, в мае стал Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей подержанных авто, ввезенных из-за рубежа в мае
ТОП-10 самых популярных моделей подержанных авто, ввезенных из-за рубежа в мае, Инфографика создана с помощью ИИ
До этого Finance.ua отмечал, что покупка подержанного автомобиля всегда связана с определенными рисками. Даже если машина выглядит аккуратно и в полном пакете документов, это не гарантирует, что с ней нет проблем.
Перед покупкой специалисты рекомендуют пройти экспертное исследование, которое поможет выявить поддельные документы, измененные VIN-коды и другие возможные нарушения.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныПодержанные автоУкравтопром
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems