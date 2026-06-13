ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек из-за рубежа (инфографика)

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в мае получили украинскую регистрацию, составил 9,4 года.
Наибольшую часть составляли бензиновые машины. На них пришлось 58% всех регистраций, в то время как год назад этот показатель составлял 48%.
Далее следуют:
дизельные — 19% (21% в май. 2025 г.);
электромобили — 11% (22% в май. 2025 г.);
гибриды — 9% (6% в май. 2025 г.);
авто с ГБО — 3% (3% в май. 2025 г.).
Самой популярной легковушкой, ввезенной из-за границы, в мае стал Volkswagen Golf.
До этого Finance.ua отмечал, что покупка подержанного автомобиля всегда связана с определенными рисками. Даже если машина выглядит аккуратно и в полном пакете документов, это не гарантирует, что с ней нет проблем.
Перед покупкой специалисты рекомендуют пройти экспертное исследование, которое поможет выявить поддельные документы, измененные VIN-коды и другие возможные нарушения.