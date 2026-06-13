ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек из-за рубежа (инфографика) Сегодня 19:09 — Технологии&Авто

Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа в мае, Фото: magnific

В мае украинцы зарегистрировали 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на импортные авто снизился на 18%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие подержанные автомобили выбирают украинцы

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в мае получили украинскую регистрацию, составил 9,4 года.

Наибольшую часть составляли бензиновые машины. На них пришлось 58% всех регистраций, в то время как год назад этот показатель составлял 48%.

Далее следуют:

дизельные — 19% (21% в май. 2025 г.);

электромобили — 11% (22% в май. 2025 г.);

гибриды — 9% (6% в май. 2025 г.);

авто с ГБО — 3% (3% в май. 2025 г.).

Самой популярной легковушкой, ввезенной из-за границы, в мае стал Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей подержанных авто, ввезенных из-за рубежа в мае, Инфографика создана с помощью ИИ

До этого Finance.ua отмечал , что покупка подержанного автомобиля всегда связана с определенными рисками. Даже если машина выглядит аккуратно и в полном пакете документов, это не гарантирует, что с ней нет проблем.

Перед покупкой специалисты рекомендуют пройти экспертное исследование, которое поможет выявить поддельные документы, измененные VIN-коды и другие возможные нарушения.

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