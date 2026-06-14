Stellantis отзывает более 1,3 млн автомобилей Jeep Сегодня 05:06 — Технологии&Авто

Jeep Wrangler

Концерн Stellantis начал глобальный отзыв более 1,3 миллиона автомобилей Jeep из-за потенциального риска пожара. Причиной кампании стала неисправность электрического соединения в проводке электрогидравлического насоса усилителя руля.

Об этом сообщает Reuters.

Какие автомобили отзывают

Под отзыв попали Jeep Wrangler и Jeep Gladiator 2021−2025 модельных лет. По данным производителя, при определенных редких обстоятельствах неисправное соединение может привести к перегреву отдельных компонентов, что способно вызвать воспламенение автомобиля.

Больше всего машин отзывают в США — почти 1,08 миллиона. Еще около 106 тысяч автомобилей зарегистрированы в Канаде, 23 тысячи — в Мексике, а примерно 125 тысяч находятся на других мировых рынках.

В рамках сервисной кампании дилеры проверят электропроводку и, при необходимости, проведут ремонт или замену жгута проводов или самого электрогидравлического насоса усилителя руля. Все работы будут производиться бесплатно для владельцев.

По информации компании, сейчас зафиксирован только один случай возможной травмы, связанной с этой неисправностью. В то же время сообщений о ДТП или смертельных исходах из-за дефекта не поступало.

В Stellantis пообещали рассчитывать разработать и внедрить техническое решение не позднее июля.

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