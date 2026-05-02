Безопасно ли заряжать телефон через USB-порт в розетке 02.05.2026, 00:12 — Технологии&Авто

Можно ли заряжать телефон через USB-порт в розетке, Фото: Marina Demeshko

Розетки с USB-портами стали обычным элементом в домах, офисах и общественных местах: от кафе до гостиниц. Они позволяют заряжать устройства непосредственно через кабель, устраняя необходимость использования адаптеров питания. Такие розетки в общем-то безопасны, но с важными нюансами.

Об этом пишет BGR.

Если это домашняя установка, то ключевое значение имеет качество устройства.

Эксперты советуют выбирать розетки с сертификацией безопасности (например, UL) и встроенной защитой от перегрузки. Дешевые или несертифицированные модели могут нести риск перегрева, короткого замыкания и даже возгорания.

Кроме того, важно учитывать мощность: современные устройства требуют разного уровня питания. Качественная USB-розетка должна поддерживать технологии быстрой зарядки типа USB Power Delivery, чтобы корректно «договариваться» с гаджетом о нужной мощности.

Главное преимущество розетки с USB-портами — удобство. Такие розетки избавляют от необходимости использовать адаптеры и позволяют подключать несколько гаджетов одновременно.

Хотя не все модели выдают достаточную мощность для ноутбуков или быстрой зарядки, поэтому иногда классический блок питания все же лучше.

Самая серьезная угроза связана не с электричеством, а с кибербезопасностью. USB-порт передает не только энергию, но и данные. Это открывает возможность атаки, известной как «juice jacking» — когда через модифицированный порт злоумышленники пытаются получить доступ к устройству или установить вредоносное ПО.

Поэтому специалисты рекомендуют в общественных местах использовать свой адаптер — либо применять кабели без передачи данных, либо специальные USB-блокаторы.

В общем, USB-розетки — это удобно и в большинстве случаев безопасно, особенно дома. Однако при покупке важно не экономить на качестве, а при использовании в публичных местах — помнить о цифровой безопасности.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.