0 800 307 555
ру
Безопасно ли заряжать телефон через USB-порт в розетке

Технологии&Авто
29
Фото: Marina Demeshko
Розетки с USB-портами стали обычным элементом в домах, офисах и общественных местах: от кафе до гостиниц. Они позволяют заряжать устройства непосредственно через кабель, устраняя необходимость использования адаптеров питания. Такие розетки в общем-то безопасны, но с важными нюансами.
BGR.

Если это домашняя установка, то ключевое значение имеет качество устройства.
Читайте также
Эксперты советуют выбирать розетки с сертификацией безопасности (например, UL) и встроенной защитой от перегрузки. Дешевые или несертифицированные модели могут нести риск перегрева, короткого замыкания и даже возгорания.
Кроме того, важно учитывать мощность: современные устройства требуют разного уровня питания. Качественная USB-розетка должна поддерживать технологии быстрой зарядки типа USB Power Delivery, чтобы корректно «договариваться» с гаджетом о нужной мощности.
Главное преимущество розетки с USB-портами — удобство. Такие розетки избавляют от необходимости использовать адаптеры и позволяют подключать несколько гаджетов одновременно.
Хотя не все модели выдают достаточную мощность для ноутбуков или быстрой зарядки, поэтому иногда классический блок питания все же лучше.
Читайте также
Самая серьезная угроза связана не с электричеством, а с кибербезопасностью. USB-порт передает не только энергию, но и данные. Это открывает возможность атаки, известной как «juice jacking» — когда через модифицированный порт злоумышленники пытаются получить доступ к устройству или установить вредоносное ПО.
Поэтому специалисты рекомендуют в общественных местах использовать свой адаптер — либо применять кабели без передачи данных, либо специальные USB-блокаторы.
В общем, USB-розетки — это удобно и в большинстве случаев безопасно, особенно дома. Однако при покупке важно не экономить на качестве, а при использовании в публичных местах — помнить о цифровой безопасности.
По материалам:
УНІАН
Смартфоны
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems