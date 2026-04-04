ТОП-4 мифы о заряжании смартфона, которые вредят батарее 04.04.2026, 04:17 — Технологии&Авто

Как правильно заряжать смартфон, Фото: freepik

Популярные советы по экономии заряда смартфонов часто оказываются устаревшими мифами, которые могут даже вредить аккумулятору. Именно поэтому важно своевременно избавиться от вредных привычек в заряжании телефона.

Об этом пишет MakeUseOf.

Как отмечают эксперты, современные устройства работают на литий-ионных или литий-полимерных батареях, имеющих ограниченный ресурс циклов зарядки, но в то же время поддерживают эффективные механизмы защиты и оптимизации. Некоторые привычки действительно помогают продлить срок службы батареи, а от некоторых стоит отказаться.

Миф первый: необходимо полностью разряжать смартфон

Совет разряжать телефон в ноль перед зарядкой на самом деле может навредить аккумулятору, заставляя его работать с большей нагрузкой.

Оптимально подключайте телефон к зарядке, когда уровень падает до примерно 20−30%. В случае необходимости следует использовать режим энергосбережения, который временно ограничивает процессы и помогает продлить работу устройства.

Миф второй: быстрая зарядка вредит батарее

Производители внедряют эту технологию с учетом безопасности, а современные смартфоны оснащены системами охлаждения, которые предотвращают перегрев. Даже если подключить телефон к более мощному зарядному блоку, он не превысит собственные ограничения скорости зарядки, поэтому риска для батареи нет.

Миф третий: принудительное закрытие приложений экономит заряд

Хотя большое количество открытых приложений может влиять на быстродействие устройства, современные операционные системы эффективно управляют фоновыми процессами. Частое закрытие и повторное открытие приложений, напротив, может увеличить энергопотребление. Большее значение имеет контроль фоновых обновлений, которые могут значительно расходовать заряд.

Миф четвертый: нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Современные смартфоны автоматически прекращают зарядку по достижении 100% или используют адаптивные алгоритмы, замедляющие процесс и уменьшающие нагрузку на аккумулятор. Поэтому ночная зарядка не представляет угрозы батарее и даже уменьшает потребность в частом подключении в течение дня.

Полезные привычки при заряжании смартфона

Специалисты отмечают, что для сохранения ресурса батареи важны другие факторы:

умеренный уровень яркости экрана,

выключение лишних функций типа постоянно активного дисплея или голосовых ассистентов,

своевременное обновление программного обеспечения,

ограничение ненужных извещений.

Соблюдение этих рекомендаций позволяет существенно продлить время работы смартфона между зарядками, так и общий срок службы аккумулятора.

