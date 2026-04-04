ТОП-4 мифы о заряжании смартфона, которые вредят батарее
Популярные советы по экономии заряда смартфонов часто оказываются устаревшими мифами, которые могут даже вредить аккумулятору. Именно поэтому важно своевременно избавиться от вредных привычек в заряжании телефона.
Об этом пишет MakeUseOf.
Как отмечают эксперты, современные устройства работают на литий-ионных или литий-полимерных батареях, имеющих ограниченный ресурс циклов зарядки, но в то же время поддерживают эффективные механизмы защиты и оптимизации. Некоторые привычки действительно помогают продлить срок службы батареи, а от некоторых стоит отказаться.
Миф первый: необходимо полностью разряжать смартфон
Совет разряжать телефон в ноль перед зарядкой на самом деле может навредить аккумулятору, заставляя его работать с большей нагрузкой.
Оптимально подключайте телефон к зарядке, когда уровень падает до примерно 20−30%. В случае необходимости следует использовать режим энергосбережения, который временно ограничивает процессы и помогает продлить работу устройства.
Миф второй: быстрая зарядка вредит батарее
Производители внедряют эту технологию с учетом безопасности, а современные смартфоны оснащены системами охлаждения, которые предотвращают перегрев. Даже если подключить телефон к более мощному зарядному блоку, он не превысит собственные ограничения скорости зарядки, поэтому риска для батареи нет.
Миф третий: принудительное закрытие приложений экономит заряд
Хотя большое количество открытых приложений может влиять на быстродействие устройства, современные операционные системы эффективно управляют фоновыми процессами. Частое закрытие и повторное открытие приложений, напротив, может увеличить энергопотребление. Большее значение имеет контроль фоновых обновлений, которые могут значительно расходовать заряд.
Миф четвертый: нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
Современные смартфоны автоматически прекращают зарядку по достижении 100% или используют адаптивные алгоритмы, замедляющие процесс и уменьшающие нагрузку на аккумулятор. Поэтому ночная зарядка не представляет угрозы батарее и даже уменьшает потребность в частом подключении в течение дня.
Полезные привычки при заряжании смартфона
Специалисты отмечают, что для сохранения ресурса батареи важны другие факторы:
- умеренный уровень яркости экрана,
- выключение лишних функций типа постоянно активного дисплея или голосовых ассистентов,
- своевременное обновление программного обеспечения,
- ограничение ненужных извещений.
Соблюдение этих рекомендаций позволяет существенно продлить время работы смартфона между зарядками, так и общий срок службы аккумулятора.
