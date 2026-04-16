0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Дешевле, чем Sportage: Kia выпустит недорогой кроссовер для Европы (фото)

Технологии&Авто
21
Кроссовер Kia Seltos второго поколения станет первым вариантом модели, который будет продаваться в Европе. Модель поступит в продажу во второй половине 2026 года.
О подробностях европейской версии модели рассказали на официальном сайте Kia.
Стоимость

Цену Kia Seltos в Европе пока не разглашают, однако известно, что он будет дешевле Sportage, то есть новинка будет стоить до 30 тыс. евро в базовой версии. Эксперты говорят, что 4,43-метровый кроссовер станет конкурентом Nissan Qashqai и Honda ZR-V.

Характеристики

Новый Kia Seltos в европейском исполнении внешне не отличается от глобальной модели. Недорогое авто выделяется рубленым дизайном с широкой радиаторной решеткой и тоненькими вертикальными фарами и фонарями.
В салоне Kia Seltos 2026 установлены три экрана на передней панели, а также доступна проекция на лобовое стекло. В задних креслах регулируется наклон спинки, а объем багажника составляет 536 л.
Для недорогой модели в разных версиях предложат панорамную крышу, цифровой ключ (доступ со смартфона), камеры кругового обзора, парковочный автопилот с дистанционным управлением и систему полуавтономного движения.
Все Kia Seltos 2026 в Европе будут иметь 1,6-литровый турбомотор. В чисто бензиновой модификации мощность составит 180 л. с., а в гибриде — 154 л. с. с передним приводом и 178 сил — с полным. Бензиновый вариант будет доступен с 6-ступенчатой ​​механической или 7-ступенчатой ​​роботизированной КПП, а гибриды только с роботом.
По материалам: Фокус
Фокус
АвтоКроссоверЛегковые автомобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems