Дешевле, чем Sportage: Kia выпустит недорогой кроссовер для Европы (фото)

Кроссовер Kia Seltos второго поколения станет первым вариантом модели, который будет продаваться в Европе. Модель поступит в продажу во второй половине 2026 года.

О подробностях европейской версии модели рассказали на официальном сайте Kia.

Стоимость

Цену Kia Seltos в Европе пока не разглашают, однако известно, что он будет дешевле Sportage, то есть новинка будет стоить до 30 тыс. евро в базовой версии. Эксперты говорят, что 4,43-метровый кроссовер станет конкурентом Nissan Qashqai и Honda ZR-V.

Характеристики

Новый Kia Seltos в европейском исполнении внешне не отличается от глобальной модели. Недорогое авто выделяется рубленым дизайном с широкой радиаторной решеткой и тоненькими вертикальными фарами и фонарями.

В салоне Kia Seltos 2026 установлены три экрана на передней панели, а также доступна проекция на лобовое стекло. В задних креслах регулируется наклон спинки, а объем багажника составляет 536 л.

Для недорогой модели в разных версиях предложат панорамную крышу, цифровой ключ (доступ со смартфона), камеры кругового обзора, парковочный автопилот с дистанционным управлением и систему полуавтономного движения.

Все Kia Seltos 2026 в Европе будут иметь 1,6-литровый турбомотор. В чисто бензиновой модификации мощность составит 180 л. с., а в гибриде — 154 л. с. с передним приводом и 178 сил — с полным. Бензиновый вариант будет доступен с 6-ступенчатой ​​механической или 7-ступенчатой ​​роботизированной КПП, а гибриды только с роботом.

