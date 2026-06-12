Toyota сокращает выпуск автомобилей — причины
Японская корпорация Toyota Motor планирует существенно сократить производство автомобилей — к ноябрю объемы выпуска снизятся на 83 тысячи единиц.
Причиной такого решения называют геополитическую напряженность вокруг Ирана и в районе Ормузского пролива, повлиявшего на цены на энергоресурсы и потребительские настроения на ключевых рынках.
Об этом сообщает CarBuzz со ссылкой на аналитические данные Nikkei.
Какие модели и рынки пострадали
Наибольшее сокращение коснется заводов компании в Японии. Под оптимизацию попали модели, ориентированные на рынки Азии и Ближнего Востока, включая Toyota RAV4, серию IMV, ProBox и Toyota Corolla Touring.
Предыдущие оценки предполагали сокращение значительно меньше— около 38 тысяч автомобилей, однако фактический пересмотр планов почти вдвое превысил эти прогнозы. Подобные трудности фиксируют и другие японские автопроизводители, в частности Nissan, Mazda и Subaru, однако именно Toyota испытывает наибольшее влияние на производственные объемы.
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В ответ компания переориентирует производство на более экономичные и экологичные модели, увеличивая долю гибридов, в частности Toyota Prius, а также постепенно наращивает выпуск электромобилей.
Для украинского рынка это может означать потенциальный дефицит новых автомобилей Toyota в дилерских сетях и возможный рост цен. В то же время, эксперты не исключают усиления спроса на гибридные и подержанные автомобили, а также на сервисное обслуживание моделей предыдущих лет.
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