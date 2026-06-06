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Toyota прекращает разработку электромобиля следующего поколения под брендом Lexus — СМИ

Технологии&Авто
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Toyota отказывается от разработки электрокара следующего поколения под брендом Lexus
Toyota отказывается от разработки электрокара следующего поколения под брендом Lexus
Японская компания Toyota решила приостановить разработку электрического седана следующего поколения под своим брендом класса люкс Lexus.
Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на информированных собеседников.

Почему Toyota отказывается от разработки электрокара

Считается, что решение отражает замедление темпов роста на мировом рынке электромобилей, хотя автопроизводитель все еще планирует продолжать разработку соответствующих передовых технологий для будущих продуктов.
Упраздненная модель — это серийный Lexus LF-ZC EV, производство которого планировалось начать в 2027 году.
Автомобиль, мог похвастаться возможностью быстрой зарядки и увеличенным запасом хода, был представлен на выставке Japan Mobility Show еще в октябре 2023 года.
Отмечается, что мировые продажи электромобилей Toyota в 2025 году выросли на 42,4% по сравнению с предыдущим годом до более чем 190 000 автомобилей.
Кроме того, автопроизводитель наблюдает высокие продажи таких моделей, как Toyota bZ4X.
Однако рынок электромобилей столкнулся с трудностями, в том числе с отменой правительством США налоговых льгот на покупки электромобилей.
По материалам:
Укрінформ
Авто
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