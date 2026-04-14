Kia начнет использовать гуманоидных роботов Boston Dynamics на производстве

Сначала гуманоиды будут выполнять простые повседневные задачи

Kia планирует внедрить гуманоидные роботы на своих производствах в США, начиная с 2029 года. В частности, компания будет использовать роботов Atlas от Boston Dynamics на заводе в штате Джорджия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Этапы внедрения роботов

В первую очередь гуманоиды будут выполнять простые повседневные задачи с целью улучшения безопасности и производительности. После этого, на втором этапе, они будут использовать искусственный интеллект, чтобы изучать более сложные процессы.

Кроме того, южнокорейская компания также работает над первым программно-определенным автомобилем (SDV), разработка которого должна закончиться в 2027 году. Об этом Kia заявила во время оглашения своей стратегии до 2030-го.

Автомобиль будет оснащен системой автономного вождения второго уровня, что позволит работать на автомагистралях. Еще более продвинутая версия, работающая на обычных дорогах, должна появиться в начале 2029 года.

Рост роли программного обеспечения

Программное обеспечение в автомобилях, таких как информационно-развлекательные системы, системы помощи водителям и беспроводные обновления, становится новым фокусом для автопроизводителей. Стоимость SDV-сектора уже оценивается в $250−300 миллиардов, а в течение следующего десятилетия он может достигнуть $1 триллион.

Аналитик Samsung Securities говорит, что переход на SDV позволит Kia получать непрерывный доход в течение всего срока службы авто благодаря подпискам на программное обеспечение.

Компания также инвестирует более $500 миллионов в усиление возможностей искусственного интеллекта и моделей зрения, языка и действий, а также углубит стратегическое партнерство с Google, NVIDIA и другими.

