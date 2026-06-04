0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый Audi Q7 2027 показали на фото до премьеры (фото)

Технологии&Авто
2
Audi Q7 2027
Audi Q7 2027
В интернете появилось изображение Audi Q7 третьего поколения. Новый кроссовер получит существенные изменения в дизайне и обновленном салоне, а официальная премьера модели ожидается во второй половине года.
Фото модели опубликовали Cochespias1 в Instagram.

Изменения в дизайне и интерьере

Новый Audi Q7 стал визуально ближе к младшему Audi Q5. Кузов получил более плавные линии, а решетка радиатора стала шире. Передняя оптика теперь двухуровневая, а задние фонари объединены светодиодной полосой.
Новый Audi Q7 2027 показали на фото до премьеры (фото)
В салоне установлен четырехспицевой руль и три дисплея на передней панели, один из которых предназначен для пассажира. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью. По-прежнему модель будет доступна в версиях на 6 и 7 мест.

Платформа и двигатели

Audi Q7 2027 будет создан на современной платформе PPC, которую также используют модели Q5 и A6. Кроссовер чуть-чуть увеличится в размерах, однако без радикальных изменений, поскольку в линейке бренда готовят еще больший флагманский Audi Q9.
Новый Audi Q7 2027 показали на фото до премьеры (фото)
Ожидается, что модель сохранит бензиновые турбодвигатели объемом 2,0, 3,0 и 4,0 литра, а также 3,0-литровый турбодизель. Все версии получат мягкие гибридные системы, а также доступна плагин-гибридная модификация. Для всех версий предусмотрены 8-ступенчатая автоматическая коробка и полный привод quattro.
Место для вашей рекламы
Официальный дебют намечен на вторую половину 2026 года. Но интрига состоит в другом: вскоре после выхода Q7 компания представит Audi Q9. Именно он станет новым флагманом, призванным наконец-то дать достойный ответ BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Таким образом, Q7 перестанет быть самым «главным» в линейке кроссоверов марки, но останется ключевым игроком в своем сегменте.
По материалам:
Фокус
АвтоКроссовер
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems