Новый Audi Q7 2027 показали на фото до премьеры (фото) 04.06.2026, 01:21 — Технологии&Авто

Audi Q7 2027

В интернете появилось изображение Audi Q7 третьего поколения. Новый кроссовер получит существенные изменения в дизайне и обновленном салоне, а официальная премьера модели ожидается во второй половине года.

Фото модели опубликовали Cochespias1 в Instagram.

Изменения в дизайне и интерьере

Новый Audi Q7 стал визуально ближе к младшему Audi Q5. Кузов получил более плавные линии, а решетка радиатора стала шире. Передняя оптика теперь двухуровневая, а задние фонари объединены светодиодной полосой.

В салоне установлен четырехспицевой руль и три дисплея на передней панели, один из которых предназначен для пассажира. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью. По-прежнему модель будет доступна в версиях на 6 и 7 мест.

Платформа и двигатели

Audi Q7 2027 будет создан на современной платформе PPC, которую также используют модели Q5 и A6. Кроссовер чуть-чуть увеличится в размерах, однако без радикальных изменений, поскольку в линейке бренда готовят еще больший флагманский Audi Q9.

Ожидается, что модель сохранит бензиновые турбодвигатели объемом 2,0, 3,0 и 4,0 литра, а также 3,0-литровый турбодизель. Все версии получат мягкие гибридные системы, а также доступна плагин-гибридная модификация. Для всех версий предусмотрены 8-ступенчатая автоматическая коробка и полный привод quattro.

Официальный дебют намечен на вторую половину 2026 года. Но интрига состоит в другом: вскоре после выхода Q7 компания представит Audi Q9. Именно он станет новым флагманом, призванным наконец-то дать достойный ответ BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Таким образом, Q7 перестанет быть самым «главным» в линейке кроссоверов марки, но останется ключевым игроком в своем сегменте.

Фокус По материалам:

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