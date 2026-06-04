ChatGPT установил рекорд: 1 миллиард пользователей ежемесячно 04.06.2026, 02:07 — Технологии&Авто

Конкуренция на рынке ИИ-сервисов усиливается

Аналитика Sensor Tower, на которую ссылается Reuters, свидетельствует о новом рекорде популярности ChatGPT от OpenAI. Менее чем через три года после запуска осенью 2022 года сервис достиг отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц, что является самым быстрым ростом среди массовых цифровых продуктов.

Темпы распространения ИИ

По данным отчета, этот рубеж ChatGPT преодолел в прошлом месяце. Для сравнения, таким сервисам как Google Maps, TikTok, Instagram и YouTube потребовалось гораздо больше времени, чтобы добиться подобного масштаба аудитории. Аналитики отмечают, что это подчеркивает уникальный темп распространения генеративного искусственного интеллекта.

В то же время, конкуренция на рынке ИИ-сервисов усиливается. По данным Sensor Tower, появление Claude от Anthropic повлияло на поведение пользователей: в первый месяц после установки нового приложения время, которое люди проводили в ChatGPT, снизилось примерно на 5% по сравнению с предыдущим периодом.

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В настоящее время у Claude — около 56 млн активных пользователей ежемесячно, но демонстрирует значительно более высокие темпы роста, примерно 640% в годовом измерении. В то же время ChatGPT продолжает расти на уровне около 62% из года в год, сохраняя значительное преимущество по масштабу аудитории.

На фоне этого обе компании движутся в направлении публичных рынков: Anthropic уже подала заявку на подготовку к IPO в США, а OpenAI также рассматривает возможность выхода на биржу, хотя официальные документы пока не обнародованы.

iTechua По материалам:

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