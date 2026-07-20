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Vivo официально представила X300e с батареей на 7200 мАч и камерами Zeiss

Технологии&Авто
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Компания пока не раскрыла полный список характеристик
Компания пока не раскрыла полный список характеристик
Vivo официально представила смартфон X300e и сразу открыла прием предварительных заказов. Новинка присоединилась к серии X300, созданной в сотрудничестве с Zeiss, а официальный старт продаж запланирован на 27 июля.
Об этом сообщает gizmochina.com.

Характеристики

Компания пока не раскрыла полный список характеристик, однако ранее большинство параметров уже попало в сеть. Ожидается, что смартфон получит 6,59-дюймовый дисплей OLED с разрешением 1,5K и процессор Snapdragon 8 Gen 5.
Основная камера будет включать 50-мегапиксельный главный сенсор
Основная камера будет включать 50-мегапиксельный главный сенсор
По предварительным данным, основная камера будет включать 50-мегапиксельный головной сенсор, 8-Мп ультраширокоугольный модуль и 50-Мп перископический телевизор. Фронтальная камера также будет иметь разрешение 50 Мп, а настройки изображения выполнены совместно с Zeiss.
Одной из основных особенностей X300e может стать аккумулятор емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. При этом толщина корпуса составит всего 7,99 мм, а вес около 203 граммов.
Также смартфону приписывают металлическую рамку, квадратный блок камер и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Цену Vivo пока не объявила — ее должны раскрыть ближе к началу продаж.
По материалам:
ITsider.
СмартфоныТехника
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