Спрос на гибридные автомобили в Украине растет: самые популярные модели Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Nissan X-Trail

Второй квартал 2026 года стал успешным для сегмента гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). На фоне адаптации рынка электромобилей к новым налоговым условиям спрос на бензо-электрические модели существенно вырос. Всего за второй квартал в Украине было зарегистрировано почти 17 тыс. новых и подержанных гибридных автомобилей.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

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Новые гибриды

Первичный рынок новых гибридов во втором квартале 2026 года продемонстрировал устойчивую положительную динамику по сравнению с предыдущими периодами.

Самой популярной моделью среди новых гибридов стал Toyota RAV4 — 635 автомобилей. В тройку лидеров также вошли:

Toyota Yaris Cross — 343 авто;

Nissan Qashqai — 314 авто.

Топ-10 моделей новых легковушек с гибридными силовыми установками, eauto.org.ua

Также стабильно высокие результаты показали семейный Nissan X-Trail (284 шт.) и премиальный Audi Q8 (191 шт.).

В первую десятку новых моделей вошел китайский BYD Song L (181 шт.), подвинув несколько европейских классических бензиновых брендов. В десятку также попали прагматический Renault Duster (154 шт.), классическая Toyota Camry (149 шт.), премиум-внедорожник Mercedes-Benz GLE (147 шт.) и городская Toyota Corolla (144 шт.).

Подержанные гибриды

Сегмент б/у гибридных моделей (включающий как внутренние перепродажи, так и первые регистрации «свежепригнанных» машин) показал еще больший масштаб роста.

Лидером в этом секторе снова является Toyota RAV4 (782 шт.), имеющая высокий уровень ликвидности на рынке. На второй позиции закрепился классический седан Toyota Camry (594 шт.), а третье место завоевал Ford Fusion (542 шт.) (преимущественно благодаря активному импорту с американских страховых аукционов).

Топ-10 моделей новых легковушек с пробегом с гибридными силовыми установками., eauto.org.ua

В топ-10 также вошли Toyota Prius (501 шт.), кроссоверы Ford Escape/Kuga (408 шт.), премиальный BMW X5 (351 шт.), Kia Niro (323 шт.), плагин-гибрид Chevrolet Volt (300 шт.), Mitsubishi C-Max (222 шт.).

Почему украинцы все чаще выбирают гибриды

Одной из причин роста спроса стали высокие цены на топливо в течение большей части второго квартала. Это стимулировало покупателей обратить внимание на более экономичные автомобили.

Популярности гибридов также способствуют:

отсутствие необходимости заряжать автомобиль от электросети;

удобство для владельцев, проживающих в многоквартирных домах и не имеющих возможности заряжать электромобиль дома;

больший запас хода и удобство во время междугородных поездок по сравнению с электромобилями.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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