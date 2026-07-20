0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на гибридные автомобили в Украине растет: самые популярные модели

Технологии&Авто
40
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Второй квартал 2026 года стал успешным для сегмента гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). На фоне адаптации рынка электромобилей к новым налоговым условиям спрос на бензо-электрические модели существенно вырос. Всего за второй квартал в Украине было зарегистрировано почти 17 тыс. новых и подержанных гибридных автомобилей.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Новые гибриды

Первичный рынок новых гибридов во втором квартале 2026 года продемонстрировал устойчивую положительную динамику по сравнению с предыдущими периодами.
Самой популярной моделью среди новых гибридов стал Toyota RAV4 — 635 автомобилей. В тройку лидеров также вошли:
  • Toyota Yaris Cross — 343 авто;
  • Nissan Qashqai — 314 авто.
Топ-10 моделей новых легковушек с гибридными силовыми установками
Топ-10 моделей новых легковушек с гибридными силовыми установками, eauto.org.ua
Также стабильно высокие результаты показали семейный Nissan X-Trail (284 шт.) и премиальный Audi Q8 (191 шт.).
В первую десятку новых моделей вошел китайский BYD Song L (181 шт.), подвинув несколько европейских классических бензиновых брендов. В десятку также попали прагматический Renault Duster (154 шт.), классическая Toyota Camry (149 шт.), премиум-внедорожник Mercedes-Benz GLE (147 шт.) и городская Toyota Corolla (144 шт.).
Место для вашей рекламы

Подержанные гибриды

Сегмент б/у гибридных моделей (включающий как внутренние перепродажи, так и первые регистрации «свежепригнанных» машин) показал еще больший масштаб роста.
Лидером в этом секторе снова является Toyota RAV4 (782 шт.), имеющая высокий уровень ликвидности на рынке. На второй позиции закрепился классический седан Toyota Camry (594 шт.), а третье место завоевал Ford Fusion (542 шт.) (преимущественно благодаря активному импорту с американских страховых аукционов).
Топ-10 моделей новых легковушек с пробегом с гибридными силовыми установками.
Топ-10 моделей новых легковушек с пробегом с гибридными силовыми установками., eauto.org.ua
В топ-10 также вошли Toyota Prius (501 шт.), кроссоверы Ford Escape/Kuga (408 шт.), премиальный BMW X5 (351 шт.), Kia Niro (323 шт.), плагин-гибрид Chevrolet Volt (300 шт.), Mitsubishi C-Max (222 шт.).

Почему украинцы все чаще выбирают гибриды

Одной из причин роста спроса стали высокие цены на топливо в течение большей части второго квартала. Это стимулировало покупателей обратить внимание на более экономичные автомобили.
Популярности гибридов также способствуют:
  • отсутствие необходимости заряжать автомобиль от электросети;
  • удобство для владельцев, проживающих в многоквартирных домах и не имеющих возможности заряжать электромобиль дома;
  • больший запас хода и удобство во время междугородных поездок по сравнению с электромобилями.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоГибрид
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems