Что запрещено наносить на индивидуальные номерные знаки — МВД
Когда откажут
Какие надписи и символы категорически запрещены
- Символику тоталитарных режимов и агрессии. Не допускаются никакие аббревиатуры, лозунги или символы, относящиеся к коммунистическим или нацистским режимам. Также под абсолютным запретом находится символика, связанная с полномасштабной военной агрессией россии против Украины (в частности, буквы «Z» и «V», если они используются в контексте пропаганды войны или военной техники оккупантов).
- Нецензурные и дискриминационные изречения. Надпись на ИНЗ не может содержать ненормативную лексику, грубые или оскорбительные слова (как на украинском, так и на иностранных языках). Запрещены высказывания, разжигающие национальную, религиозную, расовую или гендерную рознь.
- Имитация государственных органов и международных организаций. Нельзя использовать названия или аббревиатуры органов государственной власти Украины, силовых структур, Вооруженных сил Украины, а также международных организаций (например: МВД, СБУ, ВСУ, ГСЧС, ООН, НАТО
и т. д.).
- Государственная символика и официальные знаки. Законодательство запрещает воспроизводить на номерной пластине Государственный Герб Украины (Тризуб), государственный флаг, флаги и гербы иностранных государств, а также официальные эмблемы и кокарды.
- Бренды и товарные знаки без разрешения. Нанесение названий известных компаний или зарегистрированных торговых марок (например, автобрендов или корпораций) запрещено, если у вас нет официального письменного разрешения от владельца этих авторских прав.
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