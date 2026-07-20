Что запрещено наносить на индивидуальные номерные знаки — МВД Сегодня 18:22 — Технологии&Авто

Что запрещено наносить на индивидуальные номерные знаки — МВД

Индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) — это отличный способ подчеркнуть уникальность своего автомобиля.

Как напоминают в МВД, однако у свободы творчества здесь есть четкие границы, установленные украинским законодательством.

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Поскольку номерной знак является официальным государственным документом, процедура его изготовления и требования к надписи регламентируются приказом МВД № 174 от 11 марта 2016 года.

Когда откажут

Если выбранная автовладельцем надпись или графический элемент противоречит хотя бы одной из этих правовых норм, в утверждении макета будет отказано.

Какие надписи и символы категорически запрещены

Согласно установленным нормативно-правовым актам, на индивидуальные номерные знаки запрещено наносить:

Символику тоталитарных режимов и агрессии. Не допускаются никакие аббревиатуры, лозунги или символы, относящиеся к коммунистическим или нацистским режимам. Также под абсолютным запретом находится символика, связанная с полномасштабной военной агрессией россии против Украины (в частности, буквы «Z» и «V», если они используются в контексте пропаганды войны или военной техники оккупантов).

Не допускаются никакие аббревиатуры, лозунги или символы, относящиеся к коммунистическим или нацистским режимам. Также под абсолютным запретом находится символика, связанная с полномасштабной военной агрессией россии против Украины (в частности, буквы «Z» и «V», если они используются в контексте пропаганды войны или военной техники оккупантов). Нецензурные и дискриминационные изречения. Надпись на ИНЗ не может содержать ненормативную лексику, грубые или оскорбительные слова (как на украинском, так и на иностранных языках). Запрещены высказывания, разжигающие национальную, религиозную, расовую или гендерную рознь.

Надпись на ИНЗ не может содержать ненормативную лексику, грубые или оскорбительные слова (как на украинском, так и на иностранных языках). Запрещены высказывания, разжигающие национальную, религиозную, расовую или гендерную рознь. Имитация государственных органов и международных организаций. Нельзя использовать названия или аббревиатуры органов государственной власти Украины, силовых структур, Вооруженных сил Украины, а также международных организаций (например: МВД, СБУ, ВСУ, ГСЧС, ООН, НАТО и т. д. ).

Нельзя использовать названия или аббревиатуры органов государственной власти Украины, силовых структур, Вооруженных сил Украины, а также международных организаций (например: ). Государственная символика и официальные знаки. Законодательство запрещает воспроизводить на номерной пластине Государственный Герб Украины (Тризуб), государственный флаг, флаги и гербы иностранных государств, а также официальные эмблемы и кокарды.

Законодательство запрещает Украины (Тризуб), государственный флаг, флаги и гербы иностранных государств, а также официальные эмблемы и кокарды. Бренды и товарные знаки без разрешения. Нанесение названий известных компаний или зарегистрированных торговых марок (например, автобрендов или корпораций) запрещено, если у вас нет официального письменного разрешения от владельца этих авторских прав.

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