Почему в Европе любят «маленькие» авто: какие преимущества Сегодня 19:23 — Технологии&Авто

Почему в Европе любят «маленькие» авто: какие преимущества

Среди десятка типов авто малыши А- и В-классов — самые честные машины. Это хорошо понимают европейские водители, но у нас на дорогах их совсем мало.

Об этом пишет auto.rbc.ua.

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1. Экономика владения и эффективность топлива

Малый вес — главный союзник кошелька. Субкомпактный хэтчбек весит на 300−400 кг меньше среднестатистического кроссовера.

Машине нужен менее объемный двигатель, она расходует намного меньше горючего в городских пробках, меньше изнашивает тормоза и подвеску. Во времена, когда стоимость содержания авто постоянно растет, B-класс — это абсолютный лидер по показателю TCO (Total Cost of Ownership — общая стоимость владения).

2. Рациональное пространство и маневренность

Современный B-класс по своим габаритам и колесной базе почти сравнялся с машинами C-класса десятилетней давности. Здесь есть абсолютно полноценные места для взрослых пассажиров и вместительный багажник для ежедневных нужд.

При этом в условиях хронического дефицита паркомест в наших городах маневренность четырехметрового хэтчбека позволяет найти место там, куда владельцу большого внедорожника заезд просто заблокирован.

3. Бескомпромиссная безопасность

Официальные модели, представленные на нашем рынке, имеют максимальные 5 звезд безопасности Euro NCAP и оснащены современными системами экстренного торможения или удержания в полосе. Это полноценные, безопасные «гаджеты на колесах».

Особое мнение: драйверский эффект

А еще один нюанс, важный для энергичных водителей с активным характером: именно для маленьких хэтчбеков характерна азартная динамика и отточенная управляемость. Целый ряд характеристик превращают некоторые из этих моделей в такие мини-болиды:

Низкий центр тяжести;

Расставленные по углам кузова колеса;

Легкий кузов.

С точки зрения харизмы, актуальный для украинского рынка новых машин В-класс можно разделить следующим образом:

Suzuki Swift — наиболее эмоциональное авто с отточенной управляемостью и азартным драйвом;

Škoda Fabia — фамильное воплощение практичности и рациональности;

Fiat Panda — стильная городская машинка с выразительным дизайном;

Kia Picanto — миниатюрный автомобильчик для городских нужд;

Hyundai i10 — самая маленькая машинка на рынке, удобная в ограниченном пространстве.

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