Топ-5 семиместных кроссоверов, которые можно купить дешевле Сегодня 04:56 — Технологии&Авто

Топ-5 семиместных кроссоверов, которые можно купить дешевле

Новый Renault Duster третьего поколения в Украине стоит от 943 000 до 1 240 000 гривен или примерно от 23 500 до 27 500 долларов.

В то же время на вторичном рынке можно найти надежные семиместные кроссоверы в возрасте 8−12 лет с тремя рядами сидений за 12 000−20 000 долларов, что существенно дешевле нового бюджетного SUV.

1. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander третьего поколения после 2015 года выпуска стоит 13 000−18 000 долларов. Автомобиль оснащается атмосферным двигателем объемом 2,4 литра, обладает простой системой полного привода, отличается высокой ликвидностью и неприхотливостью в обслуживании.

2. Nissan Rogue/X-Trail

Nissan Rogue/X-Trail (T32) оценивается в 12 500−17 000 долларов. Особенно часто на украинском рынке встречаются автомобили из США. Модель получила бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, вариатор, комфортную подвеску и возможность установки газобаллонного оборудования.

3. Kia Sorento

Kia Sorento третьего поколения доступен за 14 000−19 500 долларов. Версии с корейского рынка комплектуются дизельными двигателями CRDi объемом 2,0 или 2,2 литра и автоматической коробкой, что делает модель популярной среди семейных покупателей.

4. Hyundai Grand Santa Fe

Hyundai Grand Santa Fe продается на вторичном рынке за 14 500−20 000 долларов. Удлиненная версия модели предлагает полноценный третий ряд сидений с собственной климатической системой и вместительный багажник даже при семиместной компоновке салона.

5. Dodge Journey / Fiat Freemont

Dodge Journey/Fiat Freemont можно приобрести за 9 500−14 500 долларов. Модель предлагает просторный семиместный салон, клиренс кроссовера и комфорт, характерный для минивэнов. Лучшими считаются модификации с бензиновым двигателем 3,6 Pentastar или дизельным 2,0 MultiJet.

MMR По материалам:

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