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Немецкий электрический беспилотник установил рекорд скорости на тестах

Технологии&Авто
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Немецкий электрический беспилотник установил рекорд скорости на тестах
Немецкий электрический беспилотник установил рекорд скорости на тестах
Экспериментальный самолет Apex Recordhunter компании Quantum Systems Group, разработанный с участием украинских специалистов, достиг максимальной скорости 698 км/ч.
Если это подтвердится на сертификации, скорость может стать новым мировым рекордом для беспилотных летательных аппаратов с электрическими двигателями на аккумуляторах, пишет Interesting Engineering.

Предстоит еще официальная сертификация

Хотя это достижение все еще ожидает официальной сертификации, эта веха свидетельствует о быстрой эволюции высокопроизводительных дронов для военного применения.
Цель проекта — расширить границы электрического двигателя, аэродинамики и систем управления полетом, которые впоследствии могли бы использовать дроны-перехватчики следующего поколения.
По словам разработчиков, рекордная производительность дрона — это не просто инженерное упражнение. Технологии, проверяемые в рамках программы Apex Recordhunter, предназначены для будущих высокоскоростных дронов-перехватчиков, способных бороться с ускоряющимися воздушными угрозами, включая дроны одностороннего боя и другие беспилотные системы.

Роль украинских инженеров в проекте

В проекте также приняли участие украинские инженеры, работающие в WIY Drones компании Quantum Systems. Компания планирует дополнительные скоростные испытания, сосредоточенные на беспилотниках-перехватчиках, предназначенных для оперативных военных ролей, включая платформы FPV, перевозящие полезную нагрузку и специализированные зенитные перехватчики.
Растущее использование высокоскоростных беспилотников в современных конфликтах увеличило спрос на такие же быстрые и маневренные системы перехвата. Традиционные ракеты класса «земля-воздух» часто слишком дороги для поражения недорогих беспилотников, что побуждает оборонные компании разрабатывать специализированные беспилотные летательные аппараты-перехватчики, которые быстрее, доступнее и способны к поражению на уничтожении.
Такие проекты, как Apex Recordhunter, иллюстрируют, как достижения в области электрического двигателя, легких материалов и автономного управления полетом могут изменить будущие системы противовоздушной обороны. Вместо того чтобы служить оперативным оружием, самолет функционирует как испытательная площадка, технологии которой впоследствии могут быть интегрированы в боевые беспилотники-перехватчики.
По материалам:
НВ
Технологии
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