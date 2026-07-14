Как обменять водительские права на польские Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

Как обменять водительские права на польские

Учитывая количество украинцев в стране, для Польши, проблема использования украинских водительских удостоверений также довольно насущная, поэтому не удивительно, что Варшава одной из первых попыталась упорядочить эти правила.

С начала октября 2025 года в Польше вступили в силу новые правила , которыми определено, что все граждане Украины, которые находятся в Польше более 180 календарных дней в течение года, и не имеют статуса защиты, должны обменять украинские документы водителя на польские.

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Процедура обмена украинских водительских прав на польские является официальной и регулируется польским законодательством. Основные шаги включают подачу заявления в местный Wydziału Komunikacji, прохождение медицинского осмотра, подготовку пакета документов и ожидания ответа из Украины для подтверждения правдивости прав.

После положительной верификации водитель получит польское удостоверение без необходимости повторно сдавать экзамены (при условии, что украинские права действительны и не выданы повторно на основании утраченных).

Что сделать для обмена украинского водительского удостоверения на польское

Стоимость процедуры в большинстве случаев состоит из административного сбора, перевода и медосмотра. В целом украинцы на форумах и в профильных группах называют суммы от 200 до 500 злотых в зависимости от региона и дополнительных расходов.

В случае, если требуется обучение в автошколе, к этой сумме стоит добавить стоимость обучения в среднем от 2500 до 3500 злотых.

Часто больше времени занимает проверка подлинности украинского удостоверения через украинские органы.

Рисковать и ездить с украинскими удостоверениями не стоит — хотя местное законодательство об их использовании и обмене несколько и неоднозначно, но на это не стоит полагаться: как известно, поляки не очень терпят украинцев в частности и иностранцев в целом. К тому же нарушителей ждут достаточно существенные наказания: от штрафов от 2 до 5 тыс. злотых до конфискации транспортного средства.

Что касается водителей грузовиков и автобусов, то здесь, как и в Германии, действуют отдельные правила. Для работы в коммерческих перевозках необходимо получить профессиональную квалификацию — «Код 95», пройти медицинские и психологические проверки, а также оформить карту водителя для работы с тахографом.

Кроме обмена соответствующего украинского удостоверения, необходимо также прохождение специального обучения (35, 140 или 280 часов в зависимости от стажа и даты получения категории);

медицинский и психологический осмотр; карта водителя для тахографа (Karta kierowcy).

Стоимость получения Kod 95 может составлять от примерно 900 до 2800 злотых, в зависимости от типа курса. Подтверждение квалификации следует возобновлять каждые пять лет.

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