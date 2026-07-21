В Китае впервые имплантировали коммерческий нейроинтерфейс в мозг человека 21.07.2026, 01:11 — Технологии&Авто

В Китае впервые в мире была проведена имплантация коммерческого нейроинтерфейса

Китайская компания Neuracle провела имплантацию инвазивного интерфейса мозг-компьютер пациенту с потерей подвижности руки.

Об этом пишет Gizmodo.

В Китае впервые в мире была проведена имплантация коммерческого нейроинтерфейса — специального устройства, позволяющего соединить мозг человека с компьютером — NEO.

Имплант имеет размер монеты и содержит 8 электродов. Хирурги установили его на поверхность сенсомоторной коры мозга, далее система считывает возникающие электрические сигналы, когда человек лишь представляет движение рукой. Затем компьютер превращает эти сигналы в команды для роботизированной перчатки, которую носит пациент.

Первая в мире успешная имплантация коммерческого нейроинтерфейса

В марте NEO одобрило Национальное управление медицинских изделий Китая. По данным китайских медиа, это сделало его первым инвазивным нейроинтерфейсом (BCI, Brain-Computer Interface), который национальный регулятор допустил к коммерческому использованию. Нейроинтерфейс — это система, которая считывает сигналы мозга и превращает их в команды для управления внешними устройствами. Поэтому компания называет нынешнюю операцию первой в мире успешной имплантацией коммерческого BCI.

Ключевое здесь — само слово «коммерческий». Подобные нейроинтерфейсы уже имплантировались людям в рамках исследований и клинических испытаний. Но в этом случае речь идет о технологии, получившей регуляторное одобрение и рассчитанной на практическое медицинское применение, а не только на лабораторные эксперименты.

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