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В Китае впервые имплантировали коммерческий нейроинтерфейс в мозг человека

Технологии&Авто
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В Китае впервые в мире была проведена имплантация коммерческого нейроинтерфейса
В Китае впервые в мире была проведена имплантация коммерческого нейроинтерфейса
Китайская компания Neuracle провела имплантацию инвазивного интерфейса мозг-компьютер пациенту с потерей подвижности руки.
Об этом пишет Gizmodo.
В Китае впервые в мире была проведена имплантация коммерческого нейроинтерфейса — специального устройства, позволяющего соединить мозг человека с компьютером — NEO.
Имплант имеет размер монеты и содержит 8 электродов. Хирурги установили его на поверхность сенсомоторной коры мозга, далее система считывает возникающие электрические сигналы, когда человек лишь представляет движение рукой. Затем компьютер превращает эти сигналы в команды для роботизированной перчатки, которую носит пациент.

Первая в мире успешная имплантация коммерческого нейроинтерфейса

В марте NEO одобрило Национальное управление медицинских изделий Китая. По данным китайских медиа, это сделало его первым инвазивным нейроинтерфейсом (BCI, Brain-Computer Interface), который национальный регулятор допустил к коммерческому использованию. Нейроинтерфейс — это система, которая считывает сигналы мозга и превращает их в команды для управления внешними устройствами. Поэтому компания называет нынешнюю операцию первой в мире успешной имплантацией коммерческого BCI.
Ключевое здесь — само слово «коммерческий». Подобные нейроинтерфейсы уже имплантировались людям в рамках исследований и клинических испытаний. Но в этом случае речь идет о технологии, получившей регуляторное одобрение и рассчитанной на практическое медицинское применение, а не только на лабораторные эксперименты.
По материалам:
vctr.media
КитайТехнологии
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