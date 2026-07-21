Клавиатуру Gboard научат понимать язык жестов через камеру смартфона Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Google выбрала гибридную схему работы

Google готовит масштабное обновление своей клавиатуры Gboard, которое может стать настоящим прорывом в сфере инклюзивности. Компания разрабатывает функцию Sign-to-Text, позволяющую превращать движения рук непосредственно в письменный текст с помощью камеры смартфона.

Об этом пишет издание Android Authority

Магия искусственного интеллекта в действии

Исследователи Google DeepMind долго разрабатывали инструменты искусственного интеллекта для интерпретации языка жестов, и теперь эти наработки появились в последней бета-версии Gboard.

Новая система базируется на продвинутой модели SignGemma, которую специалисты анонсировали в прошлом году. Она сочетает возможности машинного зрения и мощности нейросетей для распознавания сложных жестов в реальном времени.

Конфиденциальность и технические нюансы

Google выбрала гибридную схему работы для обеспечения конфиденциальности пользователей:

смартфон обрабатывает видео непосредственно на устройстве, чтобы выделить только «сырые» данные о движениях и жестах;

затем эти координаты отправляются в облако Google для финального анализа и удаления слов.

Такой подход гарантирует, что реальное видео с лицом и окружающими людьми не остается в памяти телефона, что значительно усиливает защиту частных данных.

При анализе кода программы нашли служебные сообщения, которые помогут правильно настроить процесс: «отойдите немного дальше», «переместитесь в более светлое место» или «держите руки в кадре для лучшей видимости».

Пока остается открытым вопрос поддержки разных региональных вариантов, ведь американский язык жестов (ASL) существенно отличается от украинской, британской или других версий, существующих в мире.

Несмотря на то, что функция еще находится в стадии разработки, она обещает стать важнейшим инструментом доступности в истории Gboard, открывая новые горизонты для свободного общения миллионов людей.

Телеканал 24 По материалам:

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