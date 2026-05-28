Сэм Альтман не верит, что ИИ вызовет коллапс на рынке труда

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта не привели к глобальному апокалипсису рабочих мест. По его словам, технология не забрала столько рабочих мест «белых воротничков», как он ожидал сначала.
Как сообщает Reuters, об этом Альтман рассказал во время виртуального выступления на конференции Commonwealth Bank of Australia в Сиднее.
CEO OpenAI признался, что раньше его серьезно беспокоило возможное влияние ИИ на уровень занятости в мире.

Почему ИИ полностью не заменит работников

Альтман отметил, что он и его команда руководителей были правы относительно технологических прогнозов, которые OpenAI делала при запуске ChatGPT в 2022 году. Однако он признал, что они «очень сильно ошибались» по поводу социальных и экономических последствий внедрения технологии в ближайшей перспективе.
По его словам, одним из факторов, ограничивающих способность ИИ полностью заменять работников, является потребность в человеческом взаимодействии во многих профессиях.
Заявление Альтмана прозвучало на фоне глобальной дискуссии о влиянии ИИ на рынок труда. В частности, недавно Папа Римский Лев XIV выпустил свою первую энциклику, посвященную искусственному интеллекту, в которой назвал возможную массовую безработицу из-за автоматизации «настоящей социальной бедой».
Понтифик призвал правительства и компании заранее готовиться к изменениям и внедрять меры по переквалификации и защите работников.
