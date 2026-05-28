Samsung может поднять цены на флагманские и складные смартфоны из-за дефицита памяти
Samsung якобы готовится повысить цены на часть смартфонов в Европе из-за роста стоимости оперативной памяти и дефицита чипов памяти во второй половине года. Подорожание может стартовать уже в июне.
Об этом сообщает GSMArena.
Как вырастут цены
Ожидается, что цены на смартфоны серии Galaxy S, а также будущие Galaxy Fold и Galaxy Flip могут возрасти примерно на €100.
Пока неизвестно, будет ли касаться только базовых версий. В то же время в отчете предполагают, что дороже могут стать и модели с большим объемом памяти.
Издание отмечает, что ранее Samsung и Apple частично компенсировали удорожание компонентов благодаря оптимизации затрат и экономии в других частях производства. Однако теперь этого может оказаться недостаточно.
Аналитики уже предупреждали о возможном подорожании смартфонов во второй половине 2026 года из-за дефицита памяти и роста цен на DRAM и NAND-чипы.
Если информация подтвердится, Samsung может стать одной из первых крупных компаний, которая напрямую переложит рост стоимости памяти на покупателей.
Поделиться новостью
Также по теме
Сэм Альтман не верит, что ИИ вызовет коллапс на рынке труда
ПартнерскаяИнвестиции в ТЦ от 1000 грн. S1 REIT открыла продажи нового фонда
Starlink для военных дронов США подорожал в пять раз
Кроссоверы на украинском авторынке: какие модели в топе
Маск готовит запуск Grok V9: модель стала втрое больше
Wix готовит сокращение до 20% штата на фоне убытка и ставок на ИИ