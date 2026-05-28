Samsung может поднять цены на флагманские и складные смартфоны из-за дефицита памяти Сегодня 02:47 — Технологии&Авто

Пока неизвестно, будет ли касаться только базовых версий

Samsung якобы готовится повысить цены на часть смартфонов в Европе из-за роста стоимости оперативной памяти и дефицита чипов памяти во второй половине года. Подорожание может стартовать уже в июне.

Об этом сообщает GSMArena.

Как вырастут цены

Ожидается, что цены на смартфоны серии Galaxy S, а также будущие Galaxy Fold и Galaxy Flip могут возрасти примерно на €100.

Пока неизвестно, будет ли касаться только базовых версий. В то же время в отчете предполагают, что дороже могут стать и модели с большим объемом памяти.

Издание отмечает, что ранее Samsung и Apple частично компенсировали удорожание компонентов благодаря оптимизации затрат и экономии в других частях производства. Однако теперь этого может оказаться недостаточно.

Аналитики уже предупреждали о возможном подорожании смартфонов во второй половине 2026 года из-за дефицита памяти и роста цен на DRAM и NAND-чипы.

Если информация подтвердится, Samsung может стать одной из первых крупных компаний, которая напрямую переложит рост стоимости памяти на покупателей.

