Alfa Romeo подтвердила разработку нового хэтчбека C-класса Сегодня 05:18 — Технологии&Авто

Фанатский рендер нового хэтчбека Alfa Romeo

После нескольких лет фокуса на кроссоверах Alfa Romeo решила вернуться в классический сегмент премиальных хэтчбеков.

Новую модель представили в рамках мероприятия Stellantis Investor Day 2026, а главными конкурентами автомобиля называют BMW 1 Series, Mercedes-Benz A-Class и Audi A3 Sportback, сообщает Carscoops

Будущая новинка будет относиться к европейскому C-классу и станет идейным преемником культовых моделей Alfa Romeo 147 и Giulietta.

Новый хэтчбек построят на платформе STLA One

Модель будет создана на новой глобальной платформе STLA One, которую раньше знали под названием STLA Medium. Эту архитектуру Stellantis планирует использовать для более чем 30 будущих автомобилей разных брендов.

Платформа подходит для моделей B, C и D-классов и поддерживает сразу несколько типов силовых установок:

бензиновые двигатели;

гибридные системы;

плагин-гибриды;

полностью электрические версии.

Электромобили на этой архитектуре получат 800-вольтную систему для быстрой зарядки и современную конструкцию интеграции батарей в кузов.

Ожидается, что STLA One станет основой новых моделей уже с 2027 года. В то же время, до 70% компонентов Alfa Romeo может разделить с будущими поколениями Peugeot 308 и Opel Astra.

Читайте также Ferrari представила свой первый электроспорткар Luce

Alfa Romeo возвращает наследие моделей 147 и Giulietta

Новый хэтчбек создают как духовного наследника Alfa Romeo Giulietta и Alfa Romeo 147.

Giulietta выпускалась с 2010 по 2020 год и за это время разошлась тиражом почти в 500 тысяч автомобилей. Модель базировалась на платформе Fiat Compact, также используемой в ряде моделей Dodge, Chrysler и Jeep.

Еще раньше бренд выпускал Alfa Romeo 147, которая стала известна благодаря спортивной версии GTA с атмосферным V6 на 250 лошадиных сил.

Получит ли новинка спортивную версию

Инсайдеры предполагают, что Alfa Romeo может выпустить «заряженную» модификацию нового хэтчбека. Однако из-за современных экологических требований и курса на электрификацию компания, вероятно, откажется от классического V6.

Вместо этого спортивная версия может получить электрифицированную или полностью электрическую силовую установку.

Пока производитель не раскрывает официальное название модели, точные характеристики и дату публичной премьеры.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.