Alfa Romeo подтвердила разработку нового хэтчбека C-класса

После нескольких лет фокуса на кроссоверах Alfa Romeo решила вернуться в классический сегмент премиальных хэтчбеков.
Новую модель представили в рамках мероприятия Stellantis Investor Day 2026, а главными конкурентами автомобиля называют BMW 1 Series, Mercedes-Benz A-Class и Audi A3 Sportback, сообщает Carscoops.
Будущая новинка будет относиться к европейскому C-классу и станет идейным преемником культовых моделей Alfa Romeo 147 и Giulietta.
Новый хэтчбек построят на платформе STLA One
Модель будет создана на новой глобальной платформе STLA One, которую раньше знали под названием STLA Medium. Эту архитектуру Stellantis планирует использовать для более чем 30 будущих автомобилей разных брендов.
Alfa Romeo возвращает наследие моделей 147 и Giulietta
Новый хэтчбек создают как духовного наследника Alfa Romeo Giulietta и Alfa Romeo 147.
Giulietta выпускалась с 2010 по 2020 год и за это время разошлась тиражом почти в 500 тысяч автомобилей. Модель базировалась на платформе Fiat Compact, также используемой в ряде моделей Dodge, Chrysler и Jeep.
Еще раньше бренд выпускал Alfa Romeo 147, которая стала известна благодаря спортивной версии GTA с атмосферным V6 на 250 лошадиных сил.
Инсайдеры предполагают, что Alfa Romeo может выпустить «заряженную» модификацию нового хэтчбека. Однако из-за современных экологических требований и курса на электрификацию компания, вероятно, откажется от классического V6.
Вместо этого спортивная версия может получить электрифицированную или полностью электрическую силовую установку.
Пока производитель не раскрывает официальное название модели, точные характеристики и дату публичной премьеры.