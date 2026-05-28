Xiaomi выпустила более дешевую версию электрокроссовера YU7 (фото)

Автомобильное подразделение Xiaomi объявило о старте поставок новой базовой версии электрического кроссовера Xiaomi YU7 Standard. Модель стала самой доступной в линейке бренда и стоит на китайском рынке 233 500 юаней или около 34,4 тысячи долларов США.
В компании заявляют, что, несмотря на более низкую цену, автомобиль сохранил фирменный дизайн, современные системы безопасности, большой запас хода и поддержку быстрой зарядки, пишет CnEVPost.
Xiaomi вернула базовую версию после «стратегической ошибки»
Основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь в ходе презентации признал, что решение отказаться от запуска доступной версии YU7 в прошлом году было ошибкой.
По его словам, компания изначально планировала выпустить базовую модификацию одновременно с дебютом кроссовера, однако проект был отменен буквально перед стартом продаж.
Теперь Xiaomi решила вернуть более дешевую комплектацию, чтобы активнее конкурировать с Tesla Model Y на китайском рынке. После появления новой версии предварительную базовую модель переименовали в Xiaomi YU7 Long Range, но ее стоимость оставили без изменений — 253 500 юаней.
Также компания обещает быструю доставку авто. Если требуется конфигурация у дилера, покупатель может забрать машину уже через два часа после оформления.
Кроме того, клиентам, которые закажут Xiaomi YU7 Standard до 30 июня 2026 г., предложат льготную кредитную программу на пять лет и пожизненный бесплатный доступ к системе интеллектуального автопилота.
Также модель получила набор оборудования для автономного вождения:
LiDAR;
4D-радар;
вычислительный чип Nvidia Thor с производительностью до 700 TOPS.
Для сравнения, базовая Tesla Model Y в Китае стоит от 263 500 юаней (примерно 38,8 тыс. долларов США). При этом американский электрокроссовер имеет меньший аккумулятор на 62,5 кВт-ч и запас хода до 593 километров по циклу CLTC.