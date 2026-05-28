Xiaomi выпустила более дешевую версию электрокроссовера YU7 (фото) Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Xiaomi YU7

Автомобильное подразделение Xiaomi объявило о старте поставок новой базовой версии электрического кроссовера Xiaomi YU7 Standard. Модель стала самой доступной в линейке бренда и стоит на китайском рынке 233 500 юаней или около 34,4 тысячи долларов США.

В компании заявляют, что, несмотря на более низкую цену, автомобиль сохранил фирменный дизайн, современные системы безопасности, большой запас хода и поддержку быстрой зарядки, пишет CnEVPost

Xiaomi вернула базовую версию после «стратегической ошибки»

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь в ходе презентации признал, что решение отказаться от запуска доступной версии YU7 в прошлом году было ошибкой.

По его словам, компания изначально планировала выпустить базовую модификацию одновременно с дебютом кроссовера, однако проект был отменен буквально перед стартом продаж.

Теперь Xiaomi решила вернуть более дешевую комплектацию, чтобы активнее конкурировать с Tesla Model Y на китайском рынке. После появления новой версии предварительную базовую модель переименовали в Xiaomi YU7 Long Range, но ее стоимость оставили без изменений — 253 500 юаней.

Также компания обещает быструю доставку авто. Если требуется конфигурация у дилера, покупатель может забрать машину уже через два часа после оформления.

Кроме того, клиентам, которые закажут Xiaomi YU7 Standard до 30 июня 2026 г., предложат льготную кредитную программу на пять лет и пожизненный бесплатный доступ к системе интеллектуального автопилота.

Чем новый Xiaomi YU7 лучше, чем Tesla Model Y

Базовая версия Xiaomi YU7 получила литий-железофосфатный аккумулятор емкостью 73 кВт-ч. По циклу CLTC автомобиль может проехать до 643 км на одном заряде.

Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею с 10% до 80% всего за 20 минут.

Кроссовер оснащен задним приводом и электродвигателем, обеспечивающим разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Читайте также Tesla впервые за два года повысила цены на автомобили Model Y в США

Также модель получила набор оборудования для автономного вождения:

LiDAR;

4D-радар;

вычислительный чип Nvidia Thor с производительностью до 700 TOPS.

Для сравнения, базовая Tesla Model Y в Китае стоит от 263 500 юаней (примерно 38,8 тыс. долларов США). При этом американский электрокроссовер имеет меньший аккумулятор на 62,5 кВт-ч и запас хода до 593 километров по циклу CLTC.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.