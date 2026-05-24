Tesla впервые за два года повысила цены на автомобили Model Y в США 24.05.2026, 02:06 — Технологии&Авто

Компания Tesla повысила цены на несколько комплектаций электромобиля Model Y в США. Это первое удорожание этой модели на американском рынке за последние два года.

Об этом сообщает Reuters.

На сколько подорожали электрокары Tesla

Согласно обновленным данным на официальном сайте компании, стоимость премиальной полноприводной версии Model Y выросла на 1000 долларов — до 49 990 долларов.

Также на 1000 долларов подорожала премиальная заднеприводная версия Model Y, цена которой теперь составляет 45 990 долларов.

Tesla также повысила стоимость Model Y Performance с полным приводом на 500 долларов — до 57 990 долларов. Компания не объяснила причины изменения ценовой политики.

Предыдущее повышение цен на Model Y в США Tesla производила в 2024 году, когда все версии модели подорожали на 1000 долларов.

Tesla раньше уже пересматривала цены на другие модели

В прошлом году компания также повысила стоимость своего пикапа Cybertruck в США на 15 тысяч долларов, несмотря на более слабые продажи, чем ожидалось, и отзывы автомобилей.

Model Y остается одним из ключевых электромобилей в модельном ряду Tesla и одним из самых популярных электрокроссоверов в мире.

Пока что компания не сообщала о возможных изменениях цен на другие модели автомобилей в США.

