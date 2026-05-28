Infinix представила смартфон, меняющий цвет от температуры (фото)

Компания Infinix официально представила новый бюджетный смартфон Hot 70 после нескольких недель тизеров и утечек информации. Одной из самых заметных фишек смартфона стал корпус, способный изменять оттенок в зависимости от температуры.
Главной дизайнерской особенностью Infinix Hot 70 стал новый цвет Thermo Orange. Задняя панель реагирует на тепло: в холодном состоянии смартфон имеет более темный оттенок Quiet Orange, а во время нагревания цвет становится ярче — его компания называет Playful Orange.
Также смартфон доступен в цветах:
Green Texture;
Quiet Violet;
Dive Blue;
Silver Dancer;
Night Pulse.
Модель получила тонкий корпус толщиной 7,49 мм и вес 195 г.
Какие характеристики получил Infinix Hot 70
Смартфон работает на процессоре Helio G100 Ultimate — таком же, как в прошлогодних Infinix Note 50 Pro и 50 Pro+.
Покупателям предложат несколько конфигураций памяти:
Дисплей получил IPS LCD-матрицу диагональю 6,78 дюйма с разрешением 720×1576 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Также телефон поддерживает реверсивную зарядку на 10 Вт.
«По данным технических спецификаций, устройство получило ряд дополнительных аппаратных и коммуникационных возможностей, в том числе поддержку Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC, FM-радио, OTG и IR-бластер. Также смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и набором сенсоров, в расширяет сценарии использования в навигации и AR-приложениях, пишет Gadgets 360.
Камеры, AI-функции и отдельная кнопка управления
Основная камера Infinix Hot 70 получила модуль на 50 МП с диафрагмой f/1.9. Также смартфон имеет дополнительный сенсор, вероятно, используемый для определения глубины сцены.
Фронтальная камера — 8 МП.
Среди необычных решений для бюджетного сегмента — отдельная физическая кнопка, которую можно настроить для запуска приложений или быстрых функций.
«Отдельно производитель заявляет о программной поддержке: Infinix Hot 70 получит до трех больших обновлений Android и приблизительно пять лет обновлений безопасности. Также в системе XOS 16 реализованы AI-функции, включая инструменты для обработки фото и голосовых ассистентов, а отдельная „One-Tap AI“ кнопка позволяет запускать расширенные ИИ-инструменты или быстрые сценарии взаимодействия с контентом на экране», — добавляет Gadgets 360.