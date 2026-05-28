Infinix представила смартфон, меняющий цвет от температуры (фото) Сегодня 04:44 — Технологии&Авто

Infinix Hot 70

Компания Infinix официально представила новый бюджетный смартфон Hot 70 после нескольких недель тизеров и утечек информации. Одной из самых заметных фишек смартфона стал корпус, способный изменять оттенок в зависимости от температуры.

Об этом пишет издание GSM Arena

Пока производитель показал лишь базовую версию линейки, однако именно она уже демонстрирует главные особенности будущих моделей серии Hot 70.

Смартфон меняет цвет при нагревании

Главной дизайнерской особенностью Infinix Hot 70 стал новый цвет Thermo Orange. Задняя панель реагирует на тепло: в холодном состоянии смартфон имеет более темный оттенок Quiet Orange, а во время нагревания цвет становится ярче — его компания называет Playful Orange.

Также смартфон доступен в цветах:

Green Texture;

Quiet Violet;

Dive Blue;

Silver Dancer;

Night Pulse.

Модель получила тонкий корпус толщиной 7,49 мм и вес 195 г.

Какие характеристики получил Infinix Hot 70

Смартфон работает на процессоре Helio G100 Ultimate — таком же, как в прошлогодних Infinix Note 50 Pro и 50 Pro+.

Покупателям предложат несколько конфигураций памяти:

6 ГБ + 128 ГБ;

8 ГБ + 128 ГБ;

6 ГБ + 256 ГБ;

8 ГБ+256 ГБ.

Дисплей получил IPS LCD-матрицу диагональю 6,78 дюйма с разрешением 720×1576 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Также телефон поддерживает реверсивную зарядку на 10 Вт.

«По данным технических спецификаций, устройство получило ряд дополнительных аппаратных и коммуникационных возможностей, в том числе поддержку Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC, FM-радио, OTG и IR-бластер. Также смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и набором сенсоров, в расширяет сценарии использования в навигации и AR-приложениях, пишет Gadgets 360.

Камеры, AI-функции и отдельная кнопка управления

Основная камера Infinix Hot 70 получила модуль на 50 МП с диафрагмой f/1.9. Также смартфон имеет дополнительный сенсор, вероятно, используемый для определения глубины сцены.

Фронтальная камера — 8 МП.

Среди необычных решений для бюджетного сегмента — отдельная физическая кнопка, которую можно настроить для запуска приложений или быстрых функций.

«Отдельно производитель заявляет о программной поддержке: Infinix Hot 70 получит до трех больших обновлений Android и приблизительно пять лет обновлений безопасности. Также в системе XOS 16 реализованы AI-функции, включая инструменты для обработки фото и голосовых ассистентов, а отдельная „One-Tap AI“ кнопка позволяет запускать расширенные ИИ-инструменты или быстрые сценарии взаимодействия с контентом на экране», — добавляет Gadgets 360.

