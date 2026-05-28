Starlink для военных дронов США подорожал в пять раз

Компания SpaceX Илона Маска в пять раз повысила стоимость спутниковой связи Starlink для американских дронов-камикадзе Lucas, используемых в войне против Ирана. После переговоров с Пентагоном военные согласились оплачивать более дорогой тариф Starshield, что существенно увеличило стоимость самих беспилотников.
По данным агентства, после первых успешных операций беспилотников Lucas руководство SpaceX провело переговоры с представителями Министерства обороны США. В ходе встречи компания заявила, что Пентагон пользовался услугами более высокого уровня, платя за терминалы около $5 тысяч вместо почти $25 тысяч, предусмотренных соответствующим тарифом.
Речь идет о военной версии системы Starlink — Starshield, которую SpaceX поставляет Пентагону по контракту 2023 года. В отличие от гражданских терминалов Starshield может работать не только через коммерческие спутники Starlink, но и через отдельную защищенную спутниковую сеть.
В SpaceX объяснили, что условия использования дронов больше соответствуют авиационному тарифу, а не более дешевым мобильным или наземным пакетам. В Пентагоне отмечали, что тариф в $25 тысяч разрабатывался для самолетов, которые пользуются связью постоянно, а не для дронов-камикадзе, которые находятся онлайн лишь ограниченное время.
Несмотря на споры, американское оборонное ведомство согласилось на новые условия SpaceX. В результате стоимость одного беспилотника Lucas почти удвоилась — раньше его оценивали примерно в $30 тысяч.
Reuters отмечает, что конфликт вокруг тарифов стал частью более широкого напряжения между SpaceX и Пентагоном. Стороны также не могут прийти к согласию насчет стоимости проекта, который должен обеспечить жителям Ирана доступ к интернету через Starlink в обход правительственных ограничений, введенных с января. Речь идет о системе прямого спутникового подключения, похожей на сети 5G.