Starlink для военных дронов США подорожал в пять раз

SpaceX повысила стоимость спутниковой связи Starlink для американских дронов-камикадзе Lucas
Компания SpaceX Илона Маска в пять раз повысила стоимость спутниковой связи Starlink для американских дронов-камикадзе Lucas, используемых в войне против Ирана. После переговоров с Пентагоном военные согласились оплачивать более дорогой тариф Starshield, что существенно увеличило стоимость самих беспилотников.
Об этом сообщает Reuters.

SpaceX подняла цены на Starlink

По данным агентства, после первых успешных операций беспилотников Lucas руководство SpaceX провело переговоры с представителями Министерства обороны США. В ходе встречи компания заявила, что Пентагон пользовался услугами более высокого уровня, платя за терминалы около $5 тысяч вместо почти $25 тысяч, предусмотренных соответствующим тарифом.
Речь идет о военной версии системы Starlink — Starshield, которую SpaceX поставляет Пентагону по контракту 2023 года. В отличие от гражданских терминалов Starshield может работать не только через коммерческие спутники Starlink, но и через отдельную защищенную спутниковую сеть.
В SpaceX объяснили, что условия использования дронов больше соответствуют авиационному тарифу, а не более дешевым мобильным или наземным пакетам. В Пентагоне отмечали, что тариф в $25 тысяч разрабатывался для самолетов, которые пользуются связью постоянно, а не для дронов-камикадзе, которые находятся онлайн лишь ограниченное время.
Несмотря на споры, американское оборонное ведомство согласилось на новые условия SpaceX. В результате стоимость одного беспилотника Lucas почти удвоилась — раньше его оценивали примерно в $30 тысяч.
Reuters отмечает, что конфликт вокруг тарифов стал частью более широкого напряжения между SpaceX и Пентагоном. Стороны также не могут прийти к согласию насчет стоимости проекта, который должен обеспечить жителям Ирана доступ к интернету через Starlink в обход правительственных ограничений, введенных с января. Речь идет о системе прямого спутникового подключения, похожей на сети 5G.
